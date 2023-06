† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Demetrios Vernadakis

(from Morphou, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the loss of our beloved Demetrios Vernadakis, who passed away on the 20th May 2023, aged 85.

Demetrios leaves behind his wife, two Daughters, Son, Son-in-laws, 3 Grandchildren & 2 Great Grandchildren.

The funeral service will be held at St. Mary’s Greek Orthodox Church, 21 Trinity Rd, London N22 8LB, on the 5th June, at 1:00 pm. The burial will be at New Southgate cemetery,

Brunswick Park Rd, London N11 1JJ, at 2:30 pm.

Floral contributions accepted.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Δημήτριος Βερναδάκης

(από την Μόρφου, Κύπρος)

Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας Δημήτριου Βερναδάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 20 Μαΐου 2023, σε ηλικία 85 ετών.

Καταλείπει την γυναίκα του, τις δύο του κόρες, τον γιο του, τους γαμπρούς του, 3 εγγόνια & 2 δισέγγονα.

Η κηδεία θα τελεστεί στις 5 Ιουνίου από τον καθεδρικό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, 21 Trinity Rd, London N22 8LB, στη 1μ.μ. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Rd, Λονδίνο N11 1JJ, στις 2:30 μ.μ.

Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα.

Parikiaki extend their condolences to the family