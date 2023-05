† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Christos Komodromou

(from Kalogrea, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved Christos Komodromou, on 20th April 2023.

He leaves behind his daughter Chrisi Komodromou and many family and friends.

The funeral service will take place on Tuesday 30th May at St Mary’s Greek Orthodox Church, 21 Trinity Rd Wood Green London N22 8LB at 12pm. Afterwards, a wake will be held at the hall of St Barnabas Church nearby. The burial service will take place on Thursday 1st June 12pm, at Torbay Cemetery, Hele Road Torquay TQ2 7QG.

Any flowers to be c/o Demetriou & English 131-133 Myddleton Road London N22 8NG. There will be a donation box at both services for the The Pulmonary Fibrosis Trust or you can donate directly via www.pulmonaryfibrosistrust.org

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Χρίστος Κωμοδρόμου

(από την Καλογραία, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Χρήστου Κωμοδρόμου, ο οποίος απεβίωσε στις 20 Απριλίου 2023.

Αφήνει την αγαπημένη του κόρη, Χρυσή Κωμοδρόμου, την οικογένειά του και πολλούς φίλους.

Η Νεκρώσιμος Ακολουθία θα ψαλεί την Τρίτη 30 Μαΐου από τον καθεδρικό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Trinity Rd, Wood Green, London N22 8LB, στις 12 το μεσημέρι. Η παρηγοριά θα δοθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αγίου Βαρνάβα. Η ταφή θα γίνει την Πέμπτη 1η Ιουνίου, στις 12 το μεσημέρι στο κοιμητήριο Torbay, Hele Road Torquay TQ2 7QG.

Λουλούδια μπορούν να σταλούν στο Demetriou & English 131-133 Myddleton Road London N22 8NG. Θα υπάρχει κουτί εισφορών και τις δυο ημέρες για το The Pulmonary Fibrosis Trust ενώ εισφορές εις μνήμην του μπορούν να γίνουν και ηλεκτρονικά στο: www.pulmonaryfibrosisstrust.org

Parikiaki extends their condolences to the family