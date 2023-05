† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Aristides Christoforou

(from London)

It is with great sadness and heavy hearts that we announce the passing of our beloved

Aristides Christoforou (lovingly known as Ari) on Monday 17th April 2023 aged 49.

Ari was larger than life, caring and loved by all who knew him. He was the light of our lives and made an impression on all who knew him. The world has lost a truly wonderful man and we will never be the same without him. He will be sorely missed by all his family, and will remain in our hearts and minds forever.

“May he rest in peace and God rest his soul”

Ari leaves behind his beloved wife Maria, son Nicholas, daughter Elianna, mother Christina,

as well as his sister Katerina, brothers Tony and Chris and many relatives and friends that loved him.

The funeral will held be on Wednesday 31st May 2023, at midday at The Greek Orthodox Church of Saints Constantine and Helen, 69A Westow St, London SE19 3RW followed by the burial at Croydon Cemetery, Mitcham Road, CR9 3AT. The wake will take place at The Phoenix Centre 66 Westow St, London SE19 3AF (opposite the church).

The family wish that instead of floral contributions, donations are made to our dedicated charity The British Heart Foundation via: https://aristideschristoforou.muchloved.com

A donation box for the Greek Orthodox Churches, Saints Constantine & Helen and Saint Nectarios will be placed in the church and at the Phoenix Centre.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Αριστείδης Χριστοφόρου

(από το Λονδίνο)

Με μεγάλη θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Αριστείδη (Άρη) Χριστοφόρου την Δευτέρα 17 Απριλίου 2023 σε ηλικία 49 ετών.

Ο Άρης ήταν καλόκαρδος και αγαπητός από όλους όσοι τον γνώρισαν. Ήταν το φως της ζωής μας και πάντοτε ξεχώριζε για το ενδιαφέρον του για τον συνάνθρωπό του. Χάσαμε έναν πραγματικά υπέροχο άνθρωπο και για εμάς ο κόσμος δεν θα είναι πλέον ο ίδιος χωρίς αυτόν. Θα λείψει πολύ σε ολόκληρη την οικογένειά του, αλλά θα παραμένει για πάντα ζωντανός στις καρδιές και στο μυαλό μας.

«Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει και ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του»

Ο Άρης καταλείπει την αγαπημένη του σύζυγο Μαρία, τον γιο του Νικόλα, την κόρη του Ηλιάννα, τη μητέρα του Χριστίνα, τα αδέλφια του Κατερίνα, Τόνυ και Κρις, καθώς και πολλούς αγαπημένους συγγενείς και φίλους.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023, στις 12 το μεσημέρι, από τον ιερό ναό Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, Croydon, 69A Westow St, Λονδίνο SE19 3RW και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του Croydon, Mitcham Road, CR9 3AT.

Η παρηγοριά θα δοθεί στο The Phoenix Centre, 66 Westow St, Λονδίνο SE19 3AF (έναντι εκκλησίας).

Η οικογένεια επιθυμεί αντί λουλουδιών, να γίνουν εισφορές εις μνήμη του Αριστίδη για το

British Heart Foundation μέσω του συνδέσμου: https://aristideschristoforou.muchloved.com

Εισφορές μπορούν να γίνουν και την μέρα της κηδείας για την εκκλησία Αγίου Νεκταρίου ή την εκκλησία Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης. Θα υπάρχει κουτί στην εκκλησία και στο Phoenix Centre.

Parikiaki extends their condolences to the family