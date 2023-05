† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Andreas Loizou

(from Potamia, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved Andreas Loizou on Wednesday 3rd May 2023, at the age of 93.

He leaves behind his beloved wife Apostola, two children Loizos and Stavros, daughter-in-law Jessica and three grandsons Adam, James and Matthew.

“He will be remembered fondly and deeply missed by all that knew him”.

The funeral Church Service will take place on Wednesday, 24th May, at 1pm, at St.Andrews Cathedral, 124 Kentish Town Road, London, NW1 9QB. The burial will take place in Cyprus.

In lieu of flowers, any donations to DEMENTIA UK: https://www.dementiauk.org

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Ανδρέας Λοΐζου

(από την Ποταμιά, Κύπρος)

Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Ανδρέα Λοΐζου την Τετάρτη 3 Μαΐου 2023, σε ηλικία 93 ετών.

Αφήνει την αγαπημένη του σύζυγο Αποστόλα, τα δύο του παιδιά Λοΐζο και Σταύρο, τη νύφη του Τζέσικα και τους τρεις εγγονούς του Αδάμο, Δημήτρη και Ματθαίο.

«Θα λείψει πολύ σε όλους όσοι τον γνώρισαν, αλλά θα τον θυμόμαστε πάντοτε με αγάπη και υπερηφάνια»

Η Nεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη 24 Μαΐου στις 13.00, από τον καθεδρικό ναό Απόστολου Ανδρέα, 124 Kentish Town Road, London, NW1 9QB, ενώ, η ταφή θα γίνει στην Κύπρο.

Αντί για λουλούδια, μπορούν να γίνουν εισφορές στο DEMENTIA UK: https://www.dementiauk.org

Parikiaki extend their condolences to the family