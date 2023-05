† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Andreas Ηaralambous

(from Davlos, Cyprus)

Our beloved Andreas passed away peacefully on Tuesday 18th April at Kings College Hospital, at the age of 93.

Andreas, son of Hambi Hadjiadamos and Sotira Sikalou (Davlos), came to England from Cyprus in the early 1950s at the young age of 23, worked in retail and married Panayiota Zacharia, daughter of Georgios Zacharia (Kythrea) and Katerina Hadji (Davlos), in October 1954.

He now joins his dearest Panayiota who passed away on 30th March 2020. He leaves behind his beloved three daughters Sotira married to Photis, Katina married to Sozos, Fotoulla and partner Andrew, seven grandchildren: Sotiris, Maria, Eleni, Andreas, Panayiota, Andreana and Chloe, and eight great-grandchildren: Alexander, George, Phoebe, Stefan, Theodore, Lucas, Anastasia, Cathryn and Christopher.

Andreas was such a kind, easy going, compassionate, self-sacrificing, popular, and hardworking man with a good sense of humour, who offered unrestricted love and made us all feel so special. He was much loved and will be deeply missed.

“We will treasure his memory forever”

The funeral will take place on Thursday 18th May, at St Nectarios Greek Orthodox Church, 19 Wycliffe Road, Battersea, London SW11 5QR at 11.30am, followed by the burial at Streatham Park Cemetery, Rowan Road, London SW16 5JG at 2pm where Andreas will be laid to rest.

The wake will take place at home in Herne Hill.

Donations in memory of Andreas for Kings College Hospital Charity will be welcome

http://andreasharalambous.muchloved.com

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Ανδρέας Χαραλάμπους

(από τον Δαυλό Αμμοχώστου)

Είναι με θλίψη που ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας

Ανδρέας, έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 18 Απριλίου,

στο Kings College Hospital, σε ηλικία 93 ετών.

Ο Ανδρέας, γιος του Χαμπή Χατζηάδαμου και της Σωτήρας

Σίκαλου (Δαυλός), στις αρχές της δεκαετίας του ‘50 και

σε ηλικία 23 ετών, μετανάστευσε στην Αγγλία όπου εργάστηκε

στο λιανεμπόριο. Τον Οκτώβριο του 1954, παντρεύτηκε

την Παναγιώτα Ζαχαρία, κόρη του Γεώργιου Ζαχαρία (Κυθραία) και της Κατερίνας Χατζή (Δαυλός).

Τώρα, θα συναντηθούν ξανά στην αιωνιότητα με την αγαπημένη του Παναγιώτα, η οποία είχε αποβιώσει στις 30 Μαρτίου 2020.

Καταλείπει τις τρείς αγαπημένες του κόρες, την Σωτήρα

και τον σύζυγό της Φώτη, την Κατίνα και τον σύζυγό της Σώζο,

την Φωτούλλα και σύντροφο της Άντρο, τα επτά του εγγόνια:

Σωτήρη, Μαρία, Ελένη, Ανδρέα, Παναγιώτα, Ανδριάνα και Χλόη, καθώς και τα oκτώ δισέγγονά του: Aλέξανδρο, Γιώργο, Φοίβη, Στεφάν, Θεόδωρο, Λουκά, Κάθριν, Κρίστοφερ.

Ο Ανδρέας διακρινόταν για την ευγένειά του, τη συμπόνοια

και τις θυσίες που έκανε για τον συνανθρώπό του. Ήταν

δημοφιλής και εργατικός άνθρωπος με καλή αίσθηση

του χιούμορ. Μας πρόσφερε απεριόριστη αγάπη και μας έκανε όλους να νιώθουμε ξεχωριστοί. Αγαπήθηκε πολύ και θα λείψει πολύ σε όλους.

«Ας είναι αιώνια η μνήμη του»

Η κηδεία του, θα τελεσθεί την Πέμπτη 18 Μαΐου,

από τον ιερό ναό Αγίου Νεκταρίου, 19 Wycliffe Road,

Battersea, Λονδίνο SW11 5QR στις 11.30 π.μ. και

θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του Streatham Park, Rowan Road, London SW16 5JG στις 14:00μμ,

όπου θα αναπαυθεί ο Ανδρέας. Η παρηγοριά θα δοθεί

στο σπίτι της οικογένειας στο Herne Hill. Όσοι επιθυμούν,

μπορούν να κάνουν εισφορές εις μνήμη του Ανδρέα

για το King’s College Hospital Charity στο:

http://andreasharalambous.muchloved.com

Parikiaki extend their condolences to the family