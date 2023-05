Dimitrios Gioussos

(from Kavala, Greece)

It is with great sadness that we announce the beloved artist and performer

Dimitrios Gioussos, has passed away on Saturday 29th April, in his adored city of London

where he lived for the last 51 years.

Born in Kavala on January 9, 1942, he was raised in beautiful Thessaloniki, achieved countless professions and successes as an athlete, musician, singer, songwriter,

entrepreneur of entertainment centres.

A beloved man of the people, sincere, sentimental, full of humor. He left behind in sorrow his family, friends and countless fans.

A funeral service will be held at The Twelve Apostles Church, Kentish Ln,

Brookmans Park, Hatfield, AL9 6NG, on Thursday 11th May 2023 at 12:00pm.

The burial will take place in Poland, as it was his wish to be with his beloved wife Margarita Gioussos.

Δημήτρης Γκιούσος

(από την Καβάλα, Ελλάδα)

Είναι με βαριά καρδιά που ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος καλλιτέχνης και ερμηνευτής

Δημήτρης Γκιούσος, «έφυγε» από τη ζωή το Σάββατο 29 Απριλίου. Απεβίωσε στην αγαπημένη του πόλη, το Λονδίνο, όπου έζησε τα τελευταία 51 χρόνια της ζωής του.

Γεννημένος στη Καβάλα στις 9 Ιανουαρίου 1942, γαλουχήθηκε στην όμορφη Θεσσαλονίκη

με άπειρες διακρίσεις ως αθλητής, ως μουσικός και στιχουργός, καθώς και ως επιχειρηματίας κέντρων διασκεδάσεως. Τον αποκαλούσαν ‘παιδί του λαού’, αφού ήταν πάντοτε ειλικρινής, ευαίσθητος και αισθηματίας, ενώ ξεχώριζε για το χιούμορ του.

Ο θάνατός του βύθισε στη θλίψη την οικογένειά του, τους φίλους του και τους αμέτρητους

θαυμαστές του. Άφησε, όμως, και πολλές επιτυχίες για να τον θυμόμαστε και να τον τιμούμε.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί από τον ιερό ναό των Δώδεκα Αποστόλων, Kentish Ln,

Brookmans Park, Hatfield, AL9 6NG, την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023, στις 12:00μμ.­

Η ταφή θα γίνει στην Πολωνία, καθώς ήταν η επιθυ­­μία του να ταφεί δίπλα στην αγαπημένη του σύζυγο, Μαργαρίτα

Parikiaki extends their condolences to the family