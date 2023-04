It is with very heavy hearts and the deepest sorrow that we announce the peaceful passing of our cherished husband, father, grandfather and great-grandfather, Savvakis, on Saturday 8th April 2023, at the age of 92.

He leaves behind his beloved wife Margarita, his daughters Liza and Andrea, his grandchildren, Natalie, Josephine and Christopher and his great-grandchildren, Christiana and Michael, all of whom he adored.

Savvakis was born in Marathovounos in 1930. He studied Law in London and was Called to the Bar by the Honourable Society of Lincoln’s Inn Fields and practised law in both Cyprus and England. Savvakis played a vital role in Cypriot society. He was heavily involved in the country’s political landscape and contributed to many articles across the Cyprus media. In 1955, he founded the Haravgi Newspaper, one of Cyprus’s largest newspapers, and was also its editor. In addition, Savvakis was the Chairman and a member of the Committee for Omonia Football Club of Nicosia, Cyprus and went on to co-found Omonia Football Club, London.

His passing will forever leave a void in our hearts. We love him more than words can express and he will never be forgotten.

The funeral will be held on Friday 5th May at 1pm, at St Mary’s Greek Orthodox Church, 21 Trinity Road, Wood Green, London, N22 8LB.

Following the Church service, the burial will be held at the New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, London, N11 1JJ.

The wake to celebrate Savvakis’s life will be held at the Ariana Banqueting Hall, North London Business Park, Oakleigh Road South, London, N11 1NP.

In lieu of flowers, the family are suggesting donations be made to Cancer Research UK. Donation boxes will be available on the day

or alternatively you can donate online via https://fundraise.cancerresearchuk.org/page/savvakis-georgallis

Με βαριά καρδιά και βαθύτατη θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και προπάππους Σαββάκης Αντρέου Γεωργαλλής, απεβίωσε το Σάββατο 8 Απριλίου 2023 σε ηλικία 92 ετών.

Καταλείπει, την αγαπημένη του σύζυγο Μαργαρίτα, τις κόρες του Λίζα & Άντρεα, τα εγγόνια του Ναταλία, Ιωσηφίνα & Χριστόφορο και τα δισέγγονά του Χριστιάνα & Μιχάλη.

Ο Σαββάκης γεννήθηκε στον Μαραθόβουνο το 1930. Σπούδασε νομική στο Λονδίνο, όπου απέκτησε τον τίτλο του δικηγόρου κι’ έγινε μέλος του μακροβιότερου

Δικηγορικού Συλλόγου της Αγγλίας, του ‘Honourable Society of Lincoln’s Inn’. Στην πολυετή, επιτυχημένη του καριέρα ως δικηγόρος, άσκησε τη δικηγορία τόσο στα

δικαστήρια της Αγγλίας, όσο και της Κύπρου. Επίσης, συμμετείχε ενεργά στα πολιτικά δρώμενα τόσο της Μεγάλης Βρετανίας όσο και της Κύπρου, ενώ, αρθρογραφούσε για πολλά χρόνια στον κυπριακό Τύπο. Η προσφορά του στα κοινά και στην Αριστερά, ήταν τεράστια. Το 1956 στη Λευκωσία, κατά την περίοδο που οι Βρετανοί είχαν κηρύξει ως παράνομο το ΑΚΕΛ, πέτυχε υπό την καθοδήγηση του κόμματος, να ιδρύσει μαζί με άλλα στελέχη που κατάφεραν να μη συλληφθούν από τους αποικιοκράτες, την εφημερίδα «Χαραυγή». Ήταν ο πρώτος διευθυντής και ιδιοκτήτης της ιστορικής εφημερίδας της Αριστεράς.

Παράλληλα, διετέλεσε πρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Συλλόγου «Ομόνοια» Λευκωσίας.

Στο Λονδίνο, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της κυπριακής παροικίας, ενώ, συνέβαλε καθοριστικά και στην ίδρυση της Ομόνοιας Λονδίνου.

«Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψουν την αγάπη μας για τον Σαββάκη,

αλλά και τη θλίψη μας για την απουσία του. Αιωνία του η μνήμη.»

Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή 5 Μαΐου στις 13:00μμ από τον καθεδρικό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Wood Green, 21 Trinity Road, Wood Green, Λονδίνο, N22 8LB. Θα ακολουθήσει η ταφή στο Κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road, Λονδίνο, N11 1JJ.

Η παρηγοριά θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων Ariana Banqueting Hall, North London Business Park, Oakleigh Road South, London, N11 1NP.

Αντί λουλουδιών, η οικογένεια επιθυμεί όπως γίνουν εισφορές για το ‘Cancer Research UK’. Εισφορές θα μπορούν να γίνονται στη διάρκεια της κηδείας, καθώς και ηλεκτρονικά στο: μέσω του συνδέσμου https://fundraise.cancerresearchuk.org/page/savvakis-georgallis

Parikiaki extends their condolences to the family