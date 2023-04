Costas Pittakas Kyriacou

(Ayios Amvrosios, Cyprus)

It is with heavy heart that we announce the death of our beloved husband, father, grandfather and great-grandfather, Costas Pittakas Kyriacou who passed away peacefully

at home on 21st March 2023 at the age of 96.

He was born on 10th November 1926 in his home country Ayios Amvrosios, Cyprus.

He leaves behind his beloved childhood sweetheart wife Antigoni, five children: Helen, Kyriacos, Despina, Androulla and Maria, eight grandchildren and seven great-grandchildren.

A true family man loved by everyone lucky enough to have known him. Always very proud of his Cypriot heritage and the values held dearly which he brought with him when migrating to the UK in 1957.

Gardening was his passion growing organic fruit and vegetables which he proudly shared

with his family and friends.

Rest in peace and let your memory be eternal.

Forever in our hearts.

The funeral will take place at St. Demetrios Greek Orthodox Church, Logan Road/Town Road, N9 0LP, on 12th of April at 12.30pm followed by the burial at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1JJ, at 2.30pm. The wake will take place at Babinondas

Restaurant, 598 Green Lanes, N13 5RY afterwards.

Κώστας Πιττάκας Κυριάκου

(από την Πηγή Αμμοχώστου, τέως από το Λονδίνο)

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και προπάππου,Κώστα Πιττάκα Κυριάκου, που απεβίωσε ειρηνικά στο σπίτι

του, στις 21 Μαρτίου 2023, σε ηλικία 96 ετών.

Γεννήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 1926 στον τόπο καταγωγής του, τον Άγιο Αμβρόσιο στην Κύπρο.

Καταλείπει την αγαπημένη του σύζυγο Αντιγόνη, η οποία τον συντρόφευε από τα παιδικά τους χρόνια, πέντε παιδιά: Ελένη, Κυριάκο, Δέσποινα, Ανδρούλλα και Μαρία, οκτώ εγγόνια και επτά δισέγγονα.

Ένας αληθινός οικογενειάρχης που αγαπήθηκε από όλους. Τυχεροί, όσοι τον γνώρισαν. Πάντα πολύ περήφανος για την κυπριακή του ταυτότητα και τις αξίες που έφερε μαζί του όταν μετανάστευσε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1957. Η κηπουρική ήταν το πάθος του. Καλλιεργούσε βιολογικά φρούτα και λαχανικά τα οποία μοιραζόταν με περηφάνια

με συγγενείς και φίλους.

Αναπαύσου εν ειρήνη αγαπημένε μας, ας είναι αιώνιαη μνήμη σου. Θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας.

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 12 Απριλίου απότον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου, Logan Road/Town Road, N9 0LP, στις 12.30μμ και η ταφή στο κοιμητήριο του NewSouthgate, Brunswick Park Road, N11 1JJ, στις 14.30. Θαακολουθήσει η παρηγοριά στο Babinondas Restaurant, 598 Green Lanes, N13 5R.

