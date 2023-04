† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

14/02/1934 – 09/04/2023

Cleo Michael

(From Anayia, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the death of our beloved wife, mother and grandmother, Cleo Michael who passed away peacefully at home on 9th April 2023, at the age of 89.

She was born on 14/02/1934 in Anayia Cyprus.

She leaves behind her husband Miltiades, son Costas, daughter Helen and grandchildren Demetri, Cleo and Sophia.

The funeral service will take place on Monday 24th April 2023,

at 12:30pm at St. Demetrios Greek Orthodox Church, Logan Road, Edmonton N9 0LP followed by the burial at New Southgate

Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1JJ, at 02:30pm.

Flowers are welcome and donations can be made in mums’ memory to Age UK Enfield via https://cleomichael.muchloved.com/

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Κλειώ Μιχαήλ

(από τα Ανάγεια, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας

συζύγου, μητέρας και γιαγιάς, Κλειώς Μιχαήλ, η οποία έχασε τη ζωή της ειρηνικά στο σπίτι της, στις 9 Απριλίου 2023, σε ηλικία 89 ετών.

Η Κλειώ γεννήθηκε στις 14/02/1934 στα Ανάγεια της Κύπρου.

Αφήνει πίσω τον σύζυγό της Μιλτιάδη, τον γιο Κώστα, την κόρη της Ελένη και τα εγγόνια της Δημήτρη, Κλεώ και Σοφία.

Η κηδεία της θα τελεστεί τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2023, στις 12:30μ.μ. στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Logan Road, Edmonton N9 0LP και στη συνέχεια η ταφή στο New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, N11 1JJ, στις 14:30μ.μ.

Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα, αλλά μπορούν να γίνουν και δωρεές στη μνήμη της μαμάς μας στο Age UK Enfield, μέσω του συνδέσμου

https://cleomichael.muchloved.com/

Parikiaki extend their condolences to the family