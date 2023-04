† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Christodoulos Koukoullis

(From Kato Platres, Limassol)

It is with great sadness that we announce the passing of our

beloved husband, father, father in law, grandfather and great grandfather,

Christodoulos Koukoullis, who passed away on 10th April 2023 at the age of 92.

He was born on 12th January 1931, at Kato Platres, Limassol, Cyprus and

migrated to London in 1963, in order to find a better job environment,

to raise his family of 4 children.

He leaves behind his beloved wife Demetra, daughter Yiota (and husband Theo Pilavakis), his sons George (and wife Joyce), Antonis (and wife Cathraine) and Steven, 11 grandchildren and 10 great grandchildren.

May he rest in eternal peace and he will never be forgotten.

The funeral will take place at the Greek Orthodox Church of St Demetrios, in Edmonton, Enfield on 27th April 2023 at 10:00am, followed by the burial at the Edmonton Cemetery, in Church Street, Edmonton, Enfield at 11:30am.

A wake will take place, after the Cemetery, at late Christodoulos, daughter’s home, at 18 Everslay Crescent, Winchmore Hill, London N21 1EJ.

In lieu of flowers, the family kindly requests for donations to be made in aid of the Enfield Carers Centre.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Χριστόδουλος Κουκουλλής

(από τις Κάτω Πλάτρες, Λεμεσό)

Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας

συζύγου, πατέρα, πεθερού, παππού και προπάππου, Χριστόδουλου

Κουκουλλή, που έφυγε από τη ζωή στις 10 Απριλίου 2023 σε ηλικία 92 ετών.

Γεννήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 1931 στις Κάτω Πλάτρες, Λεμεσού, Κύπρου και μετανάστευσε στο Λονδίνο το 1963, προκειμένου να βρει ένα καλύτερο

περιβάλλον εργασίας, για να μεγαλώσει την οικογένεια του, τα 4 παιδιά του.

Αφήνει πίσω, την αγαπημένη του σύζυγο Δήμητρα, την κόρη του Γιώτα

(και τον σύζυγό της Θίο Πιλαβάκη), τους γιους του Γιώργο (και τη σύζυγό του Τζόις), τον Αντώνη (και τη σύζυγό του Cathraine)

και τον Steven, 11 εγγόνια και 10 δισέγγονα.

Ας αναπαυθεί σε αιώνια ειρήνη, δεν θα ξεχαστεί ποτέ.

Η κηδεία θα γίνει στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, στο Έντμοντον, Ένφιλντ στις 27 Απριλίου 2023 στις 10:00π.μ., ενώ θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του Έντμοντον, στην οδό Church Street, Έντμοντον, Ένφιλντ στις 11:30π.μ. Η παρηγοριά θα γίνει, μετά το Κοιμητήριο, στο σπίτι της κόρης του αείμνηστου Χριστόδουλου, στο 18 Everslay Crescent, Winchmore Hill, London N21 1EJ. Αντί για λουλούδια, η οικογένεια ζητά να γίνουν εισφορές για την ενίσχυση του Enfield Carers Centre.

Parikiaki extends their condolences to the family