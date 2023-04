† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Angeliki Halkou

(From Akanthou, Cyprus)

It is with deep sadness that we announce the passing of our beloved mother, Angeliki Halkou, who sadly passed away on 7 th April 2023 at the age of 92.

Angeliki was a dearly loved mother, grandmother and great grandmother. She leaves behind her children, Peter, Tony, Michael, Chrisy and Maria, daughter in laws,

Jo, Jackie and Barbara, son in law Luke,

11 grandchildren and 5 great grandchildren,

niece Froso and many family and friends.

Angeliki was born in Akanthou and travelled to England in 1954 to marry Christodoulos, also from Akanthou

and started their family and life together.

There are no words to explain the void she has left on us, but she has given us lots of happy memories which

we will cherish forever. She will always be in our hearts.

Her funeral will take place on Thursday 27 th April 2023 at 11:30am at St Mary’s Church, 21 Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB followed by the burial at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road N11 1JJ. The wake will be held at The Penridge Suite, 470 Bowes Road, New Southgate, N11 1NL.

The family would like to support and raise funds for

The North London Hospice that supported us and mum in the last few months of her life. If you would prefer to

provide a donation in a different form this will also be warmly received. There will also be a box at the church for charitable donations.

https://www.justgiving.com/fundraising/angelikihalkou

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Αγγελική Χαλκού

(Από την Ακανθού, Κύπρος)

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της

πολυαγαπημένης μας μητέρας, Αγγελικής Χάλκου, η οποία έφυγε από τη ζωή, στις 7 Απριλίου 2023, σε ηλικία 92 ετών.

Η Αγγελική ήταν μια πολύ αγαπημένη μητέρα, γιαγιά και προγιαγιά. Αφήνει πίσω, τα παιδιά της, Πέτρο, Τόνυ,

Μιχάλη, Κρίστη και τη Μαρία, νύφη, την Τζο, την Jackie και την Bαρβάρα, τον γαμπρό του Luke, 11 εγγόνια και

5 δισέγγονα, την ανιψιά της Φρόσω, οικογένεια και φίλους.

Η Αγγελική γεννήθηκε στην Ακάνθου και ταξίδεψε στην

Αγγλία το 1954 για να παντρευτεί τον Χριστόδουλο, επίσης από την Ακάνθου και δημιούργησαν την οικογένεια

και τη ζωή τους μαζί.

Δεν υπάρχουν λόγια για να εξηγήσουμε το κενό που μας άφησε, αλλά μας χάρισε πολλές χαρούμενες αναμνήσεις που θα αγαπάμε για πάντα. Θα είναι πάντα στις καρδιές μας.

Η κηδεία της θα γίνει την Πέμπτη 27 Απριλίου 2023 στις 11:30 π.μ. στην εκκλησία της Παναγίας στο Wood Green, 21 Trinity Road, London N22 8LB και στη συνέχεια η ταφή στο New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road N11 1 JJ. Η παρηγοριά θα πραγματοποιηθεί στο The Penridge Suite, 470 Bowes Road, New Southgate, N11 1NL.

Η οικογένεια θα ήθελε να συγκεντρώσει εισφορές για το

The Το North London Hospice, το οποίο υποστήριξε εμάς και τη μαμά μας στους τελευταίους μήνες της ζωής της.

Αν προτιμάτε να παρέχετε εισφορές με διαφορετική μορφή, θα γίνουν επίσης δεκτές με ευχαρίστηση.

Στην εκκλησία θα υπάρχει κουτί για εισφορές.

https://www.justgiving.com/fundraising/angelikihalkou

Parikiaki extend their condolences to the family