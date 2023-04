† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Andrianou (Androulla) Poullais

(from Assia, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the loss of our beloved wife, wonderful mother and grandmother Andrianou (Androulla) Poullais who passed away on Sunday 19th March 2023 at the age of 71.

She leaves behind her loving husband Andreas, her children Nicola, Panayiota & Lambros,

her grandchildren Andrea, Anastasia, Theo, Andreas & Nicola, her son-in-law Antonakis, her daughter-in-law Georgina, her siblings Andy, Yana & Sofronis and lots of loving relatives and friends.

Androulla was a beautiful, loving and caring person who was loved by everyone that knew her. She will be dearly missed.

The funeral service was held on Tuesday 11th April at St Demetrios Greek Orthodox Church,

and the burial at the City of London Cemetery.

We would like to thank everyone who attended the funeral and made kind donations proceeds for The Crohn’s and Colitis UK. This is a charity close to our hearts, as our Theo suffers from Crohn’s.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Αντριανού (Αντρούλα) Πουλλαή

(από την Άσσια)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο

της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς Αντριανούς (Αντρούλας) Πουλλαή, η οποία απεβίωσε

την Κυριακή 19 Μαρτίου 2023, σε ηλικία 71 χρονών.

Αφήνει τον αγαπημένο της σύζυγo Αντρέα, τα παιδιά τους Νικούλα, Παναγιώτα & Λάμπρο, τα εγγόνια τους Άντρια, Αναστασία, Θίο, Αντρέα & Νικούλα, γαμπρό Αντωνάκη, νύφη Τζωρτζίνα, τα αδέλφια της Άντι, Γιάννα & Σωφρόνη, καθώς και πολλούς συγγενείς και φίλους.

Ήταν ένας όμορφος, λατρεμένος και στοργικός άνθρωπος που αγαπούσε όλο τον περίγυρό της. Θα μας λείψει πολύ.

Η κηδεία της τελέστηκε την Τρίτη 11 Απριλίου στις 11.30πμ από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, όπου είχε δοθεί και η παρηγοριά, ενώ, η ταφή έγινε στο κοιμητήριο του City of London.

Η οικογένεια θέλει να ευχαριστήσει όλους όσοι παρέστηκαν στην κηδεία, έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης και λουλούδια, καθώς και όλους όσοι έκαναν εισφορές για το Crohn’s and Colitis UK. Έναν οργανισμό πολύ σημαντικό για εμάς, καθώς ο Θίο μας, πάσχει από τη νόσο του Crohn’s.

Parikiaki extends their condolences to the family