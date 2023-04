DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Andreas Panayiotou

(From Ayios Athanasios, Limassol)

It is with great sadness that we announce the death of our beloved father, grandfather and friend Andreas Panayiotou, who passed away peacefully at home, on 5th April 2023, at the age of 79.

He was born on 04/11/1943 in Ayios Athanasios, Cyprus.

He leaves behind his sons Christopher and Panicos, grandchildren: Jade, Walcott, Phoebe, Cruz, his good friend, Jimmy Siakallis, many relatives and friends.

The funeral service will take place on Friday 21st April 2023, at 12:00pm, at The Greek Orthodox Church of St. John the Baptist, Hornsey / Haringey, Wightman Road, London N8 0LY and the burial at Ayios Athanasios.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Αντρέας Παναγιώτου

(από τον Άγιο Αθανάσιο, Λεμεσός)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, παππού και φίλου Ανδρέα Παναγιώτου που απεβίωσε στο σπίτι του, στις 5 Απριλίου 2023, σε ηλικία 79 ετών.

Γεννήθηκε στις 04/11/1943 στον Άγιο Αθανάσιο, Κύπρου.

Αφήνει πίσω, τους γιους του Χριστόφορο και Πανίκο, τα εγγόνια του Jade, Walcott, Phoebe, Cruz, τον καλό του φίλο, Jimmy Σιακαλλή, πολλούς συγγενείς και φίλους.

Η νεκρώσιμος ακολουθία, θα γίνει την Παρασκευή 21 Απριλίου 2023, στις 12:00 μ.μ., στον Ελληνικό Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Hornsey / Haringey, Wightman Road, Λονδίνο N8 0LY και η ταφή στον Άγιο Αθανάσιο.