Thursday 27th April 2023

Premier League

Everton v Newcastle United 19.45pm

Southampton v Bournemouth 19.45pm

Tottenham Hotspur v Manchester United 20.15pm Sky Sports

Friday 28th April 2023

Cyprus Football Relegation Group

Akritas v Nea Salamis

Saturday 29th April 2023

Premier League

Crystal Palace v West Ham United 12.45pm BT Sport

Brentford v Nottingham Forest 15.00pm

Brighton v Wolverhampton Wanderers 15.00pm

League Two

Leyton Orient v Stockport County 15.00pm

Vanarama National League

Barnet v Dagenham & Redbridge 17.30pm The Hive Camrose Avenue, Edgware, HA8 6AG

Cyprus Football Relegation Group

Enosis v Karmiotissa

Doxa v Anorthosis

Greece Relegation Group

Asteras Tripolis v Lamia

Atromitos v OFI

Ionikos v PAS Giannina

Panaitolikos v Levadiakos

Sunday 30th April 2023

Premier League

Bournemouth v Leeds United 14.00pm

Fulham v Manchester City 14.00pm Sky Sports

Manchester United v Aston Villa 14.00pm

Newcastle United v Southampton 14.00pm

Liverpool v Tottenham Hotspur 16.30pm Sky Sports

Cyprus Football

Championship Group

Apollon v AEK Larnaca

Relegation Group

Olympiakos Nicosia v AEL

Greece Championship Group

Olympiakos v Volos NFC

Panathinaikos v AEK Athens

PAOK v Aris

Monday 1st May 2023

Premier League

Leicester City v Everton 20.00pm Sky Sports

Cyprus Football Championship Group

APOEL v Omonia Nicosia

Aris Limassol v Pafos

Tuesday 2nd May 2023

Premier League

Arsenal v Chelsea 20.00pm Sky Sports

Wednesday 3rd May 2023

Premier League

Liverpool v Fulham

Manchester City v West Ham United Sky Sports