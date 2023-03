Vasiliki Vrondis

(from Komi Kebir)

01.01.1933 – 18.03.2023

We are deeply saddened to announce that our beloved mother, grandmother, great-grandmother and sister Vasiliki Vrondis passed away on Saturday 18th March 2023 at the age of 90.

She leaves behind her daughter Eleftheria (Rita), son Paniko, grandchildren Dean, Andreas and Alex, great-grandchildren Jervani and Tristan, siblings Sotiraki and Dina and her extended family and friends who all miss her dearly.

Vasiliki lived a long and happy life. She was an outstanding wife, mother, grandmother, and great-grandmother who would do anything for her family, which she loved so much.

The funeral service will be held on Friday 31st March at 12.30pm at The Greek Orthodox Church of St. John the Baptist, Wightman Road, London N8 0LY. The burial will follow at New Southgate cemetery, Brunswick Park Rd, London N11 1JJ at 2.30pm. The wake will be held at the family home at 14 Corbyn Street, London, N4 3BZ.

Flowers are welcome.

Βασιλική Βρόντης

(από την Κώμη Κεπήρ)

Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε ότι η πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, προγιαγιά και αδελφή Βασιλική Βρόντης, απεβίωσε το Σάββατο 18 Μαρτίου 2023, σε ηλικία 90 ετών.

Καταλείπει την κόρη της Ελευθερία (Ρίτα), τον γιο της Πανίκο, τα εγγόνια της Ντιν, Αντρέα και Άλεξ, τα δισέγγονα της Τζερβάνι και Τρίσταν, τα αδέλφια της Σωτηράκη και Ντίνα, καθώς και πολλούς συγγενείς και φίλους στους οποίους θα λείψει πολύ.

Η Βασιλική έζησε μια μακρά και ευτυχισμένη ζωή. Υπήρξε εξαιρετική σύζυγος, μητέρα, γιαγιά και προγιαγιά και έκανε τα πάντα για την οικογένειά της, την οποία λάτρευε και υπεραγαπούσε.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Παρασκευή 31 Μαρτίου στις 12.30μμ από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY. Θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate στις 2.30μμ. Η παρηγοριά θα δοθεί στο σπίτι της οικογένιας στο 14 Corbyn Street, London, N4 3BZ.

Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα.

Parikiaki extends their condolences to the family