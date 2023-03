We sadly announce that UK Cypriot Stelios Strouthos from Trachypedoula, Paphos passed away on Monday 20th February 2023 he leaves behind his wife Maro and son Isidoro. one sister and many other relatives.

He came to England in 1958 and was associated with the community schools and education generally.The funeral will take place in Cyprus. There will be a service for the departed on Wednesday 8th March 2023 at 12.00pm at All Saints, Camden Street,London NW1 0JA.

Στέλιος Στρούθος (από Τραχυπέδουλα Πάφου)

(22.02.1934 – 20.02.2023)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε ότι απεβίωσε ο αγαπημένος μας σύζυγος και πατέρας Στέλιος Στρούθος, τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023, στο Λονδίνο.

Αφήνει πίσω τη σύζυγο του Μάρω και τον γιο του Ισίδωρο, μια αδερφή και άλλους συγγενείς.

Ήρθε στην Αγγλία το 1958. Ήταν γνωστός εκπαιδευτικός και παροικιακός παράγοντας, ενώ, με τη δράση του, προσέφερε στην παροικιακή εκπαίδευση όπως και στα εθνικά θέματα της Κύπρου.

Ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος, πολύ αγαπητός σε όσους τον γνώριζαν, και διακρινόταν για την

κοινωνικότητά του, ενώ με την καθοδήγηση και τη βοήθειά του, επηρέασε τις ζωές αρκετών ανθρώπων που τον γνώρισαν και τον θυμούνται.

Η σορός θα μεταφερθεί στην Κύπρο, όπου θα τελεστεί η κηδεία. Ειδικό τρισάγιο θα τελεστεί την Τετάρτη, 8 Μαρτίου, ώρα 12.00 μ.μ., στον Καθεδρικό Ναό Αγίων Πάντων, Camden Street, London NW1 0JA.

Όλοι όσοι θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του είναι ευπρόσδεκτοι και μπορούν να παρευρεθούν.

Αντί για λουλούδια, η οικογένεια παρακαλεί αν μπορούν να γίνουν εισφορές για φιλανθρωπικούς σκοπούς στην εκκλησία.

Τηλέφωνα οικείων: 020 7916 6515, 07786 534 182