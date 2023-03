Stavros Sophocleous (Steve)

12.11.1936 – 09.03.2023

(born in Akanthou, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the loss of our beloved husband, father, brother, uncle and grandfather Stavros Sophocleous (Steve) on Thursday 9th March in Nicosia, Cyprus

after having suffered enormously for the last four months of his life.

He was a freedom fighter for EOKA who was captured and held in a concentration camp for over two years where he suffered greatly. He then moved to the UK in 1961, where he built up a very successful business as one of the first importers of tropical foods in the UK. He retired to his beloved Cyprus, to the village of Pano Deftera in 1992.

He will be greatly missed by his family and friends.

He leaves behind his beautiful wife Skevoulla, his son Andrew, his daughter Maria, his son-in-law

Phillip Theophilou and his grandsons, Stavro, Andrea, Angelo and Hannah Theophilou.

His funeral was held on Tuesday 14th March at 3.00pm at the church Panagia Palouriotissa, Nicosia, Cyprus.

Σταύρος Σοφοκλέους (Στιβ)

(γεννημένος στην Ακανθού, Κύπρο)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας πατέρα, αδερφού, θείου και παππού Σταύρου Σοφοκλέους (Στιβ) την Πέμπτη 9 Μαρτίου στη Λευκωσία, Κύπρο, μετά από μία περίοδο τεσσάρων μηνών όπου ταλαιπωρούνταν τρομερά. Ήταν αγωνιστής της ΕΟΚΑ, τον οποίο συνέλαβαν και κράτησαν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης για περισσότερα από δύο χρόνια όπου υπέφερε πολύ. Το 1961 μετακόμισε στο ΗΒ, όπου ως ένας από τους πρώτους εισαγωγείς τροπικών τροφίμων ξεκίνησε την δική του επιχείρηση.

Το 1992 αφυπηρέτησε στην πολυαγαπημένη του Κύπρο, στο χωριό της Πάνω Δευτεράς.

Θα λείψει πολύ στην οικογένεια και τους φίλους του.

Αφήνει την όμορφη σύζυγό του Σκευούλα, τον γιο του Άντρου, την κόρη του Μαρία, τον γαμπρό του Φίλιπ Θεοφίλου και τα εγγόνια του Σταύρο, Άντρεα, Άντζελο και Χάνα Θεοφίλου.

Η κηδεία του τελέστηκε την Τρίτη 14 Μαρτίου στις 3.00μμ από την εκκλησία της Παναγίας Παλλουριώτισσα, Λευκωσία, Κύπρο.

Parikiaki extends their condolences to the family