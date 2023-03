We sadly announce that UK Cypriot Paraskevou Philippou from Ayioa Amvrosios, Kyrenia sadly passed away on Friday 3rd of March 2023 at the age of 88, leaves behind his son Philip, four daughters Koulla, Maria, Katina and Christina, 12 Grandchildren and 15 Great Grandchildren.

Her funeral will take place Wednesday 29th March 2023, at 12.00pm at St John the Baptist, Hornsey / Haringey, Wightman Road, London N8 0LY and the burial at 14.00pm at Edmonton Cemetery, Church St, London N9 9HP

Παρασκευού Φιλίππου

(Άγιος Αμβρόσιος, Κερύνεια)

20.04.1934 – 03.03.2023

Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς

Παρασκευούς Φιλίππου την Παρασκευή 3 Μαρτίου σε ηλικία 88 ετών.

Καταλείπει τον γιο της Φίλιππο και τις τέσσερις της κόρες, Κούλλα, Μαρία, Κατίνα και Χριστίνα, 12 εγγόνια και 15 δισέγγονα.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 29 Μαρτίου στις 12.00μμ από τον ιερό ναό Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, Hornsey / Haringey, Wightman Road, London N8 0LY και η ταφή θα ακολουθήσει στις 2.00μμ στο κοιμητήριο του Edmonton, Church St, London N9 9HP.

Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα.