Nicolas Kolatsis

(From Rizokarpaso, Cyprus)

07.02.1930 – 08.03.2023

It is with great sadness that we announce the death of Nicolas Kolatsis who passed away on Wednesday 8th March 2023 at the age of 93.

He leaves behind his beloved wife Demetra, two sons Costa and Onoufrios and grandchildren Frankie, Elissa, Ella-Marie, and Angelo.

HE WILL BE GREATLY MISSED

The funeral service will be at 10:00am on Wednesday 29th March at St. Barnabas greek orthodox church, Finsbury Road, London, N22 8PA. The burial will be at Edmonton cemetery, Church Street, London, N9 9HP, at 12:00pm, followed by the funeral reception at Edmonton sports and social club, 169 Church Street, London, N9 9HL.

Flowers are most welcome and can be sent to Demetriou & English Funeral Directors, 131-133 Myddleton Road, London, N22 8NG by Tuesday 28th March before 5.00pm.

Νικόλας Κολάτσης

(από Ριζοκάρπασο, Κύπρος)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Νικόλα Κολάτση ο οποίος απεβίωσε την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 σε ηλικία 93 χρονών.

Αφήνει την αγαπημένη του σύζυγό Δήμητρα, δύο γιους Κώστα και Ονούφριο και τα εγγόνια του Φράνκι, Ελίσσα, Έλλα-Μαρί και Άγγελο.

ΘΑ ΜΑΣ ΛΕΙΨΕΙ ΠΟΛΥ

Η κηδεία θα τελεστεί στις 10.00πμ την Τετάρτη 29 Μαρτίου από τον ιερό ναό Αποστόλου Βαρνάβα, Finsbury Road, London, N22 8PA.

Η ταφή θα ακολουθήσει στο κοιμητήριο του Edmonton, Church Street, London, N9 9HP στις 12.00μμ και η παρηγοριά στο αθλητικό και κοινωνικό κέντρο του Edmonton, 169 Church Street, London, N9 9HL.

Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα και μπορούν να σταλούν στο γραφείο κηδειών Demetriou & English, 131-133 Myddleton Road, London, N22 8NG πριν τις 5.00μμ της Τρίτης 28 Μαρτίου.

Parikiaki extend their condolences to the family