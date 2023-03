We sadly announce that Mirofora Demetriou from Tavros, Cyprus passed away on 4th March 2023 at the age of 79 her funeral will be Wednesday 5th April 2023 at St Demetrius Church Edmonton, Town Rd / Logan Rd, London N9 0LP at 12.00pm the burial will follow at Edmonton Cemetery, Church Street, N9 9HP. Είναι με μεγάλη θλίψη που ανακοινώνουμε το θάνατο της πολυαγαπημένης μας Μυροφόρας Δημητρίου, η οποία απεβίωσε στις 4 Μαρτίου 2023 σε ηλικία 79 ετών.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Τετάρτη 5 Απριλίου από την εκκλησία Αγίου Δημητρίου στο Edmonton, Town Rd / Logan Rd, London N9 0LP στις 12 το μεσημέρι και θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο Edmonton, Church Street, N9 9HP. Η παρηγοριά θα δοθει στο κοιμητήριο.

Αντί λουλουδιών, μπορούν να γίνονται εισφορές εις μνήμην της για το Great Ormond Street Hospital for Children.