Death Announcement Funeral

29.04.1935 – 16.02.2023

Andreas Petrou

(from Makrasika village, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the death of a beloved Husband, Father, Brother and Grandfather Andreas Petrou, on Thursday 16th March 2023, aged 87.

Andreas leaves behind his wife Niki, two sons Vasos and Marios, three grandchildren, James, William and Debbie, his brothers and sister, as well as many relatives and friends.

The funeral will take place at 11:30am on Thursday 6th April 2023 at St. Eleftherios Greek Orthodox Church, Ruckholt Road, Leyton, London E10 5NT. The burial will be expected at 13:30pm at Chingford Mount Cemetery, 121 Old Church Road, London E4 6ST. A wake will follow at All Saints Church (opposite the cemetery).

There will be a donation box available on the day, with all the proceeds going to St Eleftherios Church.

Αντρέας Πέτρου

(από το χωριό της Μακράσυκας, Κύπρος)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας Συζύγου, Πατέρα, Αδελφού και Παππού Αντρέα Πέτρου την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023 σε ηλικία 87 ετών.

Ο Αντρέας καταλείπει τη σύζυγό του Νίκη, τους δύο γιους του Βάσω και Μάριο, τα τρία του εγγόνια Τζέιμς, Ουίλιαμ και Ντέπη, τους αδελφούς και την αδελφή του και πολλούς συγγενείς και φίλους.

Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 6 Απριλίου 2023 στις 11.30πμ από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου, Ruckholt Road, Leyton, London E10 5NT. Η ταφή αναμένεται να γίνει στη 1.30μμ στο Κοιμητήριο του Chingford Mount, 121 Old Church Road, London E4 6ST. Θα ακολουθήσει η παρηγοριά στον Καθεδρικό Ναό Αγίων Πάντων (απέναντι από το κοιμητήριο).

Θα υπάρχει κουτί εισφορών στην κηδεία, με όλα τα έσοδα να διατίθενται στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου.

Parikiaki extends their condolences to the family