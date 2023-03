Αλεξάνδρα Νικολάου

20.12.1926 – 24.02.2023

(από Πατρίκι, Κύπρος)

Με βαθιά λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και αδερφής Αλεξάνδρας Νικολάου την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 96 ετών.

Αφήνει τον σύζυγό της Παύλο, τις κόρες Χέλεν, Αντρούλλα και Κατερίνα, πέντε εγγόνια, ένα δισέγγονο, δύο αδερφούς και μια αδερφή.

Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 23 Μαρτίου στη 1.00μμ από τον ιερό ναό Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, N20 0NL και η ταφή θα ακολουθήσει στις 2.30μμ στο κοιμητήριο New Southgate.

Parikiaki extends their condolences to the family.