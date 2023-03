George Pavlou Hajinicolas

19.11.1933 – 22.02.2023



(born in Agios Amvrosios, Kerynia)



It is with a heavy heart that we announce the passing of George Pavlou Hajinicolas on the Wednesday, 22nd of February 2023 at the age of 89. He leaves behind his wife Athena, three daughters Maria, Androniki and Angela, four grandchildren; Barbara, Andrea, Leo and Katerina and three great-grandchildren; Georgio, Zachary and George.



He was much loved and will be deeply missed.



The funeral will take place on Friday, 10th March at 11.00am at St Mary’s Church, Wood Green, 21 Trinity Rd, London N22 8LB. The burial will follow at New Southgate cemetery,



Brunswick Park Road, London, N11 1JJ at 12.30pm. The wake will follow at St Barnabas church hall, Finsbury Road, London N22 8PA. The family welcome people to donate for



Cancer Research UK in George’s name. For more information about this day, including parking, please call Angela on 07946530227, or Maria 07956152987.



Γιώργος Παύλου Χατζηνικόλας



(γεννημένος στον Άγιο Αμβρόσιο, Κερύνεια)



Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του Γιώργου Παύλου Χατζηνικόλα, που απεβίωσε την Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2023 σε ηλικία 89 ετών.



Καταλείπει τη σύζυγο του Αθηνά, τρεις κόρες Μαρία, Ανδρονίκη και Άντζελα, τέσσερα εγγόνια Βαρβάρα, Άντρεα, Λίο και Κατερίνα και τρία δισέγγονα Γεώργιο, Ζάκαρι και Γιώργο.



Ήταν πολύ αγαπητός και θα μας λείψει πολύ.



Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή, 10 Μαρτίου στις 11.00πμ από τον καθεδρικό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Wood Green, 21 Trinity Rd, London N22 8LB. Η κηδεία θα γίνει στις 12.30μμ στo κοιμητήριο New Southgate, Brunswick Park Road, London, N11 1JJ. Θα ακολουθήσει η παρηγοριά στην αίθουσα του ιερού ναού Αποστόλου Βαρνάβα, Finsbury Road, London N22 8PA. Η οικογένεια δέχεται εισφορές για το Cancer Research UK στο όνομα του Γιώργου. Για περισσότερες πληροφορίες για το μνημόσυνο, συμπεριλαμβανομένου του χώρου στάθμευσης, παρακαλώ καλέστε την Άντζελα στο 07946530227 ή τη Μαρία στο 07956152987.



Parikiaki extends their condolences to the family