Panayiotis (Peter) Prodromou

(From Koma tou Yialou, Cyprus)

It is with deep sorrow we announce the passing of our much-loved husband, devoted father, grandfather, and brother Panayiotis (Peter) Prodromou who passed away on January 19, 2023 at the age of 81.

Panayiotis was born in Koma tou Yialou, Famagusta province in 1941. He came to England in 1953 with his family in search of a better life. In 1966 he met and married his wife Helen and devoted himself to his wife and two sons, Andrew and Jason.

A hardworking, family man, well known for his kindness, lively and magnetic personality. He would dowhatever needed to help anyone in their time of need.

He leaves behind his dearly beloved wife Helen, his two adored sons Andrew and Jason, two much loved daughters-in-law, Adrienn, Anita and cherished grandchildren Leonidas, Zoe, Elina and Emanuella. Beloved sisters Androulla, Christine, nieces and nephews and extended family members.

We will always remember his unconditional love and giant heart, and we will carry his inspiration with us in life and beyond. Family and friends are invited to the funeral service on Monday, 13 February 2023 at St Katherine’s Church, Friern Barnet Lane, Whetstone, N20 0NL at 10.30 am followed by the burial at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road N11 1JJ at 12.00pm. The wake will be held at The Penridge Suites, 470 Bowes Road, New Southgate N111NL.

A life well lived and a merciful release to God.

May he have eternal peace.

Παναγιώτης (Πίτερ) Προδρόμου

(Από την Κώμα του Γιαλού, Κύπρος)

02.02.1941 – 19.01.2023

Με μεγάλη μας θλίψη και βαριά καρδιά ανακοινώουμε τον θάνατο του πολυαγαπημένου και καλοσυνάτου συζύγου, πατέρα, παππού, και αδελφού Παναγιώτη (Peter) Προδρόμου ο οποίος απεβίωσε στις 19 Ιανουαρίου 2023, σε ηλικία 81 χρονών.

Ο Παναγιώτης γεννήθηκε στην Κώμα του Γιαλού της επαρχίας Αμμοχώστου το 1941. Ήρθε στην Αγγλία το 1953, με την οικογένειά του. Το 1966 γνώρισε και παντρεύτηκε τη σύζυγο του Ελένη. Ήταν ένας εργατικός οικογενειάρχης, γνωστός για την ευγένεια, καλοσύνη και μαγνητική του προσωπικότητα. Έκανε τα πάντα για να βοηθήσει οποιονδήποτε στην ώρα της ανάγκης. Ήταν πάντα αφοσιωμένος στη γυναίκα και τους δύο γιους του Ανδρέα και Ιάσονα. Καταλείπει την αγαπημένη του σύζυγο Ελένη (Λένια) και τους δύο λατρεμένους του γιους

Ανδρεα και Ιάσονα, τις δύο νύφες; Adrienn και Anita και τα αγαπημένα του εγγόνια Λεωνίδα, Ζωή, Ελίνα και Εμανουέλλα. Επίσης αφήνει τις πολύ αγαπημένες του αδελφές; Ανδρούλλα, Χριστίνα και τα ανίψια και μέλη της ευρύτερης οικογένειας.

Πάντα θα θυμόμαστε την ανιδιοτελή αγάπη για την οικογένεια του, και τηv γιγαντιαία του καρδιά. Θα συνεχίσει να είναι η έμπνευση μας για το υπόλοιπο της ζωής μας.

Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023 στις 10:30πμ από την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, Friern Barnet Lane, Whetstone, N20 0NL, και η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Rd, London N11 1JJ στις 12μμ.και οκογένεια και φίλοι καλούνται να παρεβρεθούν.

Η παρηγοριά θα δοθεί στο Penridge Suites 470 Bowes Road, New Southgate N11 1NL.

Kαλό παράδεισο, αιώνια σου η μνήμη.

Parikiaki extends their condolences to the family