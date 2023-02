Panayiotis Ioannou

02.03.1923 – 04.02.2023

(from Larnaca, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the passing of Panayiotis Ioannou at the age of 99. He was a beloved father, grandfather, great-grandfather and brother. Panayiotis passed away peacefully at home in his sleep surrounded by his loved ones, on Saturday 4th February 2023.

He leaves behind his son Yiannakis, daughter Maria, grandchildren Panos, Christina, Alexis, Panos and Maria, great-grandchildren Amelie, Ioan, Lily, Athos and Leander and all his beloved family and friends.

Born in Larnaca in 1923, a barber by profession, he left Cyprus and moved to London in the early 1950s where it became his home.

The funeral will take place on Wednesday 22 February 2023 at 12.30pm at the church of St. Barnabas, Finsbury Rd, N22 8PA, followed by his burial at 2pm, at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd, N11 1JJ.

The family would kindly request instead of flowers, to make a donation to the British Heart Foundation.

Παναγιώτης Ιωάννου

(από Λάρνακα, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Παναγιώτης Ιωάννου απεβίωσε σε ηλικία 99 ετών. Ήταν πολυαγαπημένος πατέρας, παππούς, προπάππους και αδερφός. Στις 4 Φεβρουαρίου 2023, ο Παναγιώτης έφυγε ειρηνικά από τη ζωή, στον ύπνο του, περιτριγυρισμένος στην οικία του από τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Καταλείπει τον γιο του Γιαννάκη, την κόρη του Μαρία, τα εγγόνια: Πάνος, Χριστίνα, Αλέξης, Πάνος και Μαρία, τα δισέγγονα Αμελί, Ιοάν, Λίλι, Άθος και Λέανδρος και λοιπούς συγγενείς και φίλους.

Γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1923, όπου έγινε κουρέας, πριν φύγει στις αρχές του 50 από την Κύπρο και μετακομίσει στο Λονδίνο, το οποίο έγινε και το σπίτι του.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 στις 12.30μμ από τον ιερό ναό Αποστόλου Βαρνάβα, Finsbury Rd, N22 8PA και ακολούθως η ταφή θα γίνει στις 2μμ στο κοιμητήριο New Southgate, Brunswick Park Rd, N11 1JJ. Η οικογένεια παρακαλεί αντί για λουλούδια, να γίνουν εισφορές για το British Heart Foundation.

Parikiaki extends their condolences to the family