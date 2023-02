Nicos Ethelontis

(from Yeroskipou, Pafos)

It is with great sadness we announce that Nicos Ethelontis passed away on Sunday, 15 January 2023 at the age of 84.

I lost my husband of 54 years, my friend and my partner. Nico came to London in 1957 to study, where he ended up settling. He developed his own company in North London where he raised his children with dignity and always provided for them.

He leaves behind his wife Hannelore, children Fivo, Alexandro, Xantho, Chloe and six grandchildren.

The funeral will be held on Monday, 6 February at 11am at the Church of Ayia Paraskevi, Yeroskipou and the burial will follow at the municipality’s cemetery at a time to be announced at a later stage.

For more information, please send an email to [email protected] or call 07831859010

Νίκος Εθελοντής

18/9/1938 – 15/1/2023

(από Γεροσκήπου, Πάφος)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε ότι ο Νίκος Εθελοντής απεβίωσε την Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2023 σε ηλικία 84 ετών.

Έχασα τον σύζυγό μου με τον οποίο ήμασταν παντρεμένοι για 54 χρόνια, αλλά και τον φίλο και σύντροφο μου. Ο Νίκος ήρθε στο Λονδίνο το 1957 για σπουδές όπου και παρέμεινε. Ανέπτυξε τη δική του επιχείρηση στο Βόρειο Λονδίνο και εκεί μεγάλωσε τα παιδιά του με αξιοπρέπεια και χωρίς να τους λείψει το παραμικρό.

Αφήνει τη σύζυγό του Hannelore, τα παιδιά Φοίβο, Αλέξανδρο, Ξάνθο και Χλόη και έξι εγγόνια.

Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου στις 11:00πμ από την εκκλησία Αγίας Παρασκευής, Γεροσκήπου και η ταφή θα ακολουθήσει στο κοιμητήριο του δήμου σε ώρα που θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω email στο [email protected] ή να τηλεφωνήσετε στο 07831859010

Parikiaki extends their condolences to the family