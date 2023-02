Kyriakou (Panayi) Savva

1938-2023

(from Koma tou Yialou)

We are sad to announce that our beloved mother and sister Kyriakou Panayi Savva passed away on Tuesday, 7th of February. She leaves behind her two children Costa and Dora, two sisters, three brothers and many nieces and nephews. Kyriakou was born in Koma tou Yialou, Cyprus and moved to London in the 60s. She married her husband Michalias Savva in 1964. Her funeral service will be held on Tuesday, 28th of February at the Holy Cross and Archangel Michael church in Golders Green at 12.30pm. The burial will follow at the New

Southgate Cemetery at 2.30pm. All are welcome to attend.

The family is happy for people to donate to a charity of their choosing in Kyriakou’s name or send a floral tribute for the funeral as Kyriakou adored flowers.

Κυριακού (Παναγή) Σάββα

(από Κώμα του Γιαλού)

Με θλίψη ανακοινώνουμε ότι η πολυαγαπημένη μας μητέρα και αδερφή Κυριακού Παναγή Σάββα απεβίωσε την Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου. Καταλείπει τα δύο της παιδιά Κώστα και Δώρα, πέντε αδέρφια και πολλά ανίψια.

Η Κυριακού γεννήθηκε στην Κώμα του Γιαλού, Κύπρο και μετακόμισε στο Λονδίνο τη δεκαετία του 60. Παντρεύτηκε τον σύζυγο της Μιχάλη Σάββα το 1964.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου από την ελληνική ορθόδοξη εκκλησία του Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Golders Green στις 12.30μμ. Η ταφή θα

ακολουθήσει στο κοιμητήριο New Southgate στις 2.30μμ. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και μπορούν να παρευρεθούν.

Όλοι όσοι θέλουν μπορούν να κάνουν εισφορά σε φιλανθρωπική οργάνωση δικής τους επιλογής στο όνομα της Κυριακούς ή να τοποθετήσουν ανθοδέσμη στην κηδεία καθώς η Κυριακού λάτρευε τα λουλούδια.

Parikiaki extend their condolences to the family