Ifigenia Athanasiou

(Kalo Chorio, Limassol, Cyprus)

01.04.1945 – 29.01.2023

It is with great sadness that we announce the death of our beloved wife, mother, and grandmother, Ifigenia Athansiou who passed away with her family by her side on Sunday 29th January 2023, at the age of 77.

Everyone who met our mum, affectionally known as Fiyenitsa and Efi, never forgot her. Her kindness, generosity and love for her family shone through. She was infamous for her warmth and selflessness; constantly thinking and caring about others. Mum was diagnosed with Non-Hodgkins Lymphoma on 11th January and passed away a few weeks later. Our lives will never be the same again.

She leaves behind her husband Antonaki, son Chris, daughters Helen, Liz and Maria, daughter-in-law Kim, sons-in-law Michael, Theo and Andrew, grandchildren Anthony, Sophia, George, Chloe, Jack, Angelina, Charlie and Leo and many relatives and friends.

The funeral will be held on Thursday 23rd February 2023 at 12.30pm at The Twelve Apostles Church, Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield AL9 6NG. The burial will take place at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road, London N11 1JJ, followed by a wake at Ariana

Banqueting Hall, North London Business Park, access via Oakleigh Road South, London N11 1NP.

We ask that, instead of flowers, donations be made to UCLH Charity Cancer Fund. Mum referred to the staff at UCLH as her ‘angels’. We are raising money so they can continue to provide the same quality of care to others. A donation box will be available on the day. We would also like to thank everyone for their online contributions to mum’s Just Giving page.– click here if you would like to make a donation.

(Καλό Χωριό, Λεμεσός, Κύπρος)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς Ιφιγένειας Αθανασίου η οποία απεβίωσε περιτριγυρισμένη από την οικογένεια της την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 σε ηλικία 77 ετών.

Όλοι όσοι γνώριζαν την μητέρα μας, χαϊδευτικά γνωστή ως Φιγενίτσα και Έφη, ποτέ δεν την ξέχασαν. Η ευγένεια της, η γενναιοδωρία της και αγάπη της για την οικογένεια της ξεχώριζαν. Ήταν γνωστή για την θαλπωρή και την ανιδιοτέλεια της: πάντα σκεφτόταν και νοιαζόταν για τους άλλους. Στις 11 Ιανουαρίου η μαμά διαγνώστηκε με Λέμφωμα Non Hodgkin και απεβίωσε μερικές βδομάδες αργότερα. Η ζωή μας δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια.

Αφήνει πίσω τον σύζυγό της Αντωνάκη, γιο Κρις, κόρες, Ελένη, Λίζα και Μαρία, νύφη Κιμ, γαμπρούς Μιχάλη, Θεοδόση και Άντρο, εγγόνια Αντώνη, Σοφία, Τζορτζ, Χλόη, Τζακ, Αντζελίνα, Τσάρλι και Λιο και λοιπούς συγγενείς και φίλους.

Η κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 στις 12.30μμ από τον ιερό ναό 12 Αποστόλων Kentish Lane, Brookmans Park, Hatfield AL9 6NG. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο New Southgate, Brunswick Park Road, London N11 1JJ και ακολούθως η παρηγοριά στο Ariana Banqueting Hall, North London Business Park, με πρόσβαση μέσω Oakleigh Road South, London N11 1NP.

Ζητούμε αντί για λουλούδια, να γίνουν εισφορές για το UCLH Charity Cancer Fund. Η μαμά αναφερόταν στο προσωπικό του UCLH ως οι ‘άγγελοι’ της. Μαζεύουμε χρήματα για να μπορούν να προσφέρουν την ίδια ποιότητα φροντίδας και σε άλλους. Θα υπάρχει διαθέσιμο κουτί

εισφορών την μέρα της κηδείας. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε όλους για τις διαδικτυακές τους εισφορές στο Just Giving page προς τιμή της μητέρας μας.– πατήστε εδώ αν θέλετε να κάνετε εισφορά.

Parikiaki extend their condolences to the family