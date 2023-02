Memorial

Fedra Lambrou Charalambous

The 6-month memorial of our beloved mother and grandmother Fedra Charalambous will take place on Sunday, 19th February 2023 at Saint John the Baptist, Greek Orthodox Church,

Wightman Road, N8 0LY.

In honour of Fedra, International singer Nektaria Karantzi, will be chanting throughout the Divine Liturgy, and performing Greek ecclesiastical songs during and after the memorials.

The following will be gifted to those attending the church:

– Specially made icon of the Resurrection of Our Lord

– Laminated guide of ‘‘Our Journey to PASCHA 2023’’

– Box of selected pastries from Wilton’s patisserie

In honour of the soul of our beloved and forever cherished mother and grandmother Fedra Charalambous.

Whose love, kindness and care for us was and always will be beyond all measure.

Μνημόσυνο

Φαίδρα Λάμπρου Χαραλάμπους

Το 6μηνο μνημόσυνο της αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς Φαίδρας Χαραλάμπους θα τελεστεί την Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2023 στον ιερό ναό Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, Wightman Road, N8 0LY.

Προς τιμή της Φαίδρας, η διεθνώς αναγνωρισμένη τραγουδίστρια Νεκταρία Καραντζή, θα ψάλλει καθ΄όλη τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, και θα ερμηνεύσει Ελληνικά εκκλησιαστικά τραγούδια κατά τη διάρκεια και μετά το μνημόσυνο.

Σε όσους παρευρεθούν στο μνημόσυνο δωρίζουμε τα ακόλουθα:

– Ειδικά κατασκευασμένη εικόνα με την Ανάσταση του Κυρίου μας

– Πλαστικοποιημένος οδηγός του ‘‘Our Journey to PASCHA 2023’’

– Κουτί με επιλεγμένα αλμυρά από το πατισερί Wilton

Προς τιμή της αγαπημένης και παντοτινά λατρεμένης μας μητέρας και γιαγιάς Φαίδρας Χαραλάμπους.

Της οποίας η αγάπη, ευγένεια και φροντίδα ήταν και θα παραμείνει πέρα από κάθε μέτρο.