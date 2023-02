Enlightened Evening Apokriatiko

Canapés, Live Music, Dancing

Come enjoy an evening with us…

19:00 Reception

19:30 Rich Mediterranean Food Buffet

20:00 Celebration and Dancing

2 Live Bands: Amadeus Band with Angeliki Dara

Andrea Liberos, Acoustic Artist

Free Raffle

Cash Bar Available

Ages 18 – 40

Book now