† DEATH ANNOUNCEMENT- Funeral

Sotiris Ioannou

(from Kakopetria, Cyprus)

19.01.1946 – 26.01.23

We are very sad to announce the death of Sotiris Ioannou, who sadly passed away on Thursday 26th January 2023 at the age of 77.

Sotiris was a dearly loved husband, father and grandfather and much more to so many.

He leaves behind his wife Anna of 51 years, his sons Mario and Costas, daughter-in-law Mary, grandchildren Louies, Amelie, Chloe, Angelina, Sofia, Lucia and Leonidas, his sister Androulla and nephews Nakis, Bambos and Marios. He was also a beloved uncle and friend and will be sorely missed by all.

His funeral will take place on Wednesday 15th February 2023 at 12:00am at St Mary’s Church, 21 Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB followed by the burial at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Road N11 1JJ. The wake will be held at The Woodman 128 Bourne Hill N13 4BD.

The family have requested in place of flowers there will be a donation box for Cancer Research UK.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ- Κηδεία

Σωτήρης Ιωάννου

(από την Κακοπετριά, Κύπρος)

19/01/1946 – 26/01/2023

Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Σωτήρη Ιωάννου, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023 σε ηλικία 77 ετών.

Ο Σωτήρης ήταν ένας πολύ αγαπητός σύζυγος, πατέρας, παππούς και όχι μόνο, έτρεφε εκτίμηση από πολλούς.

Αφήνει πίσω τη σύζυγό του για 51 χρόνια Άννα, τους γιους του Μάριο και Κώστα, την νύφη Μαίρη, τα εγγόνια Λούις, Αμελί, Χλόη, Αντζελίνα, Σοφία, Λουσία και Λεωνίδα, την αδελφή του Ανδρούλλα και τους αδελφότεκνους του Νάκη, Πάμπο και Μάριο. Ήταν πράγματι ένας αγαπητός θείος και φίλος, θα

λείψει πολύ σε όλους.

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023 στις 12:00 π.μ. από την εκκλησία της Παναγίας, 21 Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB και στη συνέχεια η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Road N11 1JJ. Η παρηγοριά θα δοθεί στο The Woodman 128 Bourne Hill

N13 4BD.

Αντί για λουλούδια θα υπάρχει κουτί εισφορών για το Cancer Research UK.