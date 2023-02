AEK Larnaka clinched on Thursday a historic victory against Dnipro for the first leg of their Europa Conference League knockout round playoff tie.

The game took place in Cyprus and Ángel García scored for AEK at 84’.

The two sides previously met in Europa League qualifying this season and AEK is now a step closer for a place in the final 16 of Europe’s tertiary competition. Next game is on February 23rd in Slovakia.

Με 4-1 νίκησε την Τετάρτη, η Πάφος την Δόξα Κατωκοπιάς, για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου ποδοσφαίρου.

Το σκορ άνοιξε για την Πάφο στο στάδιο Κατωκοπιά – Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης», στο 2ο λεπτό ο Μπετανκόρ, με τον Αντενόν να βάζει στο 4ο λεπτό το πρώτο και μοναδικό τέρμα υπέρ της Δόξας.

Ο Χότσκο σκόραρε για την ομάδα της Πάφου στο 16ο λεπτό, με τους Ναμέ και Αμντουραχιμί να πετυχαίνουν άλλα δύο γκολ στο 50ο και 62ο λεπτό αντίστοιχα.