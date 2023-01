† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Andreas Constantinou

(from Acheritou, Famagusta, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the passing of Andreas Constantinou, on the 18th December 2022, after a brave battle against cancer.

He died peacefully at home and was loving husband of Joanna, kind brother to Hamboulla, devoted dad of Anastasia, George & Thekla, proud Grandad to Joseph, Anamaria, Alex, Thomas, Georgiana, Francesca, caring uncle and good friend to many.

He will be dearly missed.

The funeral service will take place at The Greek Orthodox Church, Manchester, M7 4EY at 12.30pm on Monday 9th January followed by a burial and refreshments at Southern Cemetery, M21 7GL at 2.15pm.

We would really appreciate donations in lieu of flowers to The Christie or the church. The Christie have been fantastic in caring for dad over the last 4 years.

https://www.justgiving.com/fundraising/anastasia-price

For further information please email [email protected]

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Ανδρέας Κωνσταντίνου

(από την Αχερίτου της Αμμοχώστου, Κύπρος)

Είναι με μεγάλη λύπη που ανακοινώνουμε το θάνατο του πολυαγαπημένου μας Ανδρέα Κωνσταντίνου στις 28 Δεκεμβρίου του 2022. Άφησε ήρεμα την τελευταία του πνοή στο σπίτι του, ύστερα από μια γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Θα τον θυμόμαστε παντοτινά για την αγάπη που έτρεφε για την οικογένεια του και ειδικότερα προς τη σύζυγο του Γιαννούλλα, καθώς και για τη σχέση που είχε με την αδελφή του Χαμπούλλα. Ως πατέρας, ήταν αφοσιωμένος στα παιδιά του Αναστασία, Γιώργο και Θέκλα, ενώ ήταν πολύ υπερήφανος για τα εγγόνια του Ιωσήφ, Αναμαρία, Αλέξανδρο, Θωμά, Γεωργιάνα και Φραντζέσκα. Αφήνει, επίσης, πολλούς συγγενείς και φίλους.

Η κηδεία του θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας στο Μάντσιεστερ M7 4EY, τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου στις 12.30μμ και θα ακολουθήσουν η ταφή και η παρηγοριά στο κοιμητήριο Southern, M21 7GL στις 2.15μμ. Αντί λουλουδιών, η οικογένεια επιθυμεί όπως γίνονται εισφορές για την εκκλησία ή για τον οργανισμό The Christie, ο οποίος προσφέρει σημαντική στήριξη σε καρκινοπαθείς, στο: https://www.justgiving.com/fundraising/anastasia-price

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αναστασία στο [email protected]

Parikiaki extends their condolences to the family