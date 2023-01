Pantelitsa Leontiou

(From Lythrodontas, Cyprus)

25.10.1946 – 20.12.2022

It is with our deepest sorrow that we announce the sudden passing of our beloved mother, Yiayia, great-grandmother and sister, who sadly passed away on Tuesday 20th December 2022 at the age of 76. Her big smile was only matched by her big heart. A caring, loving and happy friend to all, she left a lasting impression on everyone who met her during her life.

She was a much-loved lady who will be missed by all those who had the good fortune of knowing her. She would do anything for her children and grandchildren – family meant the world to her. She leaves behind her six children: Vas, Athena, Skevy,

Michael, George and Andrew, sons-in-law John and Neo, daughters-in-law Lana, Julie, Meily and Milena, seven grandchildren: Alix, Chris, Christo, Stefanos, Alexandros, Pantelakis, Adrianos, Ara and Laura, two great-grandchildren Lewis and Emilio, two sisters, and many relatives and friends. The funeral service will take place on Friday 3rd February 2023, 11.30am, at All Saints Greek Orthodox Church, Camden Street, London NW1 0JA, followed by the burial at Islington & St Pancras cemetery, 278 High Road, East Finchley, London N2 9AG at 1.30pm. The wake will be held at The Winchmore, 235 Winchmore Hill Road, Winchmore Hill, London N21 1QA at 4.00pm. Flowers are welcome. There will also be a donation box for the British Heart Foundation.

Παντελίτσα Λεοντίου

(Από Λυθροδόντα, Κύπρος)

25.10.1946 – 20.12.2022

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον ξαφνικό θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς και αδερφής, η οποία έφυγε δυστυχώς από τη ζωή την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022, σε ηλικία 76 χρονών.

Το μεγάλο της χαμόγελο ήταν ισάξιο μόνο με την μεγάλη της καρδιά. Μία στοργική, αγαπητή και χαρούμενη φίλη σε όλους, άφησε αναλλοίωτη εντύπωση σε όλους όσους την γνώρισαν. Ήταν μια πολυαγαπημένη γυναίκα και θα λείψει σε όλους όσους είχαν την τύχη να την γνωρίσουν. Έκανε τα πάντα για τα παιδιά και τα εγγόνια της – η οικογένεια σήμαινε τα πάντα γι’ αυτήν.

Καταλείπει τα έξι της παιδιά: Βάσος, Αθήνα, Σκέυη, Μιχάλης, Γιώργος και Αντρέα, τους γαμπρούς της Τζον και Νίο, τις νύφες της, Λάνα, Τζόυλι, Μέϊλι και Μιλένα, τα επτά τις εγγόνια, Άλιξ, Κρις, Χρίστο, Στέφανο, Αλέξανδρο, Παντελάκη, Αντριανό, Άρα και Λόρα, τα δύο της δισέγγονα, Λούις και Εμίλιο, τις δύο αδελφές της, συγγενείς και φίλους.

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023, στις 11:30 π.μ. από την εκκλησία των Αγίων Πάντων, Camden Street, London NW1 0JA. Θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο Islington & St Pancras, 278 High Road, East Finchley, London N2 9AG, στις 1:30 μ.μ. και η παρηγοριά στο The Winchmore, 235 Winchmore Hill Rd, Winchmore Hill, London N21 1QA στις 4:00 μ.μ. Λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα. Θα υπάρχει διαθέσιμο κουτί εισφορών για το British Heart Foundation.

Parikiaki extend they condolences to the family