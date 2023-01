† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Nicolas Theodoulou

(from Patriki of Famagusta district, Cyprus)

10/06/1935 – 16/12/2022

It is with great sadness that we announce the death of a beloved husband, father, brother, grandfather and great grandfather, Nicolas Theodoulou on 16 December 2022 at the age of 87.

Nicolas leaves behind his wife, son, two daughters, daughter in law, grandchildren, great grandchildren and many relatives and friends.

The funeral will take place at 12pm on Wednesday 18 January 2023 at St. Demetrios Greek Orthodox Church, Logan Road, Edmonton, London, N9 0LP. The burial will be at Edmonton Cemetery, Church Street, London N9 9HP, followed by a wake at the Church Hall at St Demetrios Church. A donation box will be placed in the church for anyone wishing to donate instead of flowers. All proceeds will go to the British Heart Foundation in Nicolas’s memory.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Νικόλας Θεοδούλου

(από το Πατρίκι Αμμοχώστου, Κύπρος)

Είναι με μεγάλη θλίψη που ανακοινώνουμε το θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και προπαππού, Νικόλα Θεοδούλου, ο οποίος απεβίωσε στις 16 Δεκεμβρίου 2022 σε ηλικία 87 ετών.

Αφήνει τη σύζυγο του, το γιό του, δύο κόρες, τη νύμφη του, τα εγγόνια και τα δισέγγονά του, καθώς και πολλούς συγγενείς και φίλους.

Η κηδεία του θα τελεστεί στις 12 το μεσημέρι της 18ης Ιανουαρίου 2023 από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Έντμοντον, Town Road / Logan Road, London N9 0LP. Θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του Έντμοντον, Church Street, London N9 9HP και η παρηγοριά στην αίθουσα

δεξιώσεων της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου. Για όσους επιθυμούν, αντί λουλουδιών, θα γίνονται εισφορές εις μνήμη του, για το British Heart Foundation. Θα υπάρχει διαθέσιμο κουτί εισφορών στη διάρκεια της κηδείας.

