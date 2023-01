Margaritas Georgiou

(from Kalopsida, Cyprus)

It is with a heavy heart that we announce the passing of Margarita Georgiou (Rita) from Kalopsida, on Saturday 14 January 2023 at the age of 80. She leaves behind her husband Chrysostomos Georgiou (Tommy) from Ayios Sergios, her son Nicholas, daughter-in-law Andri, four grandchildren, two brothers and three sisters, and many other relatives and friends.

The funeral will take place on Friday 10 February at 11.30am at Saint Demetrios church in Edmonton, and the burial will follow at Chingford cemetery at 1.30pm.

There will be a box for donations which will be given to Saint Demetrios church. For more information you can call 07788677210.

Μαργαρίτα Γεωργίου

(από την Καλοψίδα, Αμμόχωστος)

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι η Μαργαρίτα Γεωργίου (Ρίτα) από την Καλοψίδα απεβίωσε το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2023 σε ηλικία 80 ετών. Αφήνει τον σύζυγο της Χρυσόστομο Γεωργίου (Τόμμη) από τον Άγιο Σέργιο, τον γιο της Νικόλα, τη νύφη της Άντρη, τέσσερα εγγόνια, τρεις αδελφές, δύο αδελφούς και λοιπούς συγγενείς και φίλους.

Η κηδεία θα τελεστεί την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου στις 11.30πμ από τον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου και η κηδεία θα γίνει στο κοιμητήριο Chingford στις 1.30μμ. Θα υπάρχει διαθέσιμο κουτί εισφορών και τα έσοδα θα πάνε στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε στο 07788677210.

Parikiaki extends their condolences to the family