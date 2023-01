† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Gabriel (Lakis) Christodoulou

(From Kalopanayiotis, Cyprus)

13/07/1944 – 28/12/2022

We are heartbroken to announce the untimely passing of our beloved husband, adored father and treasured grandfather. Gabriel leaves behind his wife Stella, children Maria and Christian, his son-in-law, daughter-in-law and two sisters. As well as his grandchildren Gabriel C, Gabriel V, Alexander, Anna, Stylian and Conor.

Gabriel, fondly known to many as Lakis, came to England in 1963. He studied physics at Imperial, then received a grant to complete a PhD at Cranfield before returning to Imperial to work on laser technology. He excelled in his academic career, obtaining a doctorate before pursuing his passion for real estate.

Gabriel was kind, generous, loving and had the best sense of humour. He will be sorely missed by all those that knew him.

Gabriel’s funeral service will take place at 10am on Tuesday, 31st January 2023 at St Mary’s church, Wood Green London N22 8LB. The burial will follow and be held at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd, London N11 1JJ. After the burial the wake will be held at The Clissold Arms, 105 Fortis Green, Muswell Hill, London N2 9HR. Instead of flowers there will be a donation box for The British Heart Foundation, should you wish to make a donation.



Γαβριήλ (Λάκης) Χριστοδούλου

(από τον Καλοπαναγιώτη, Κύπρος)

Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε το πρόωρο χαμό του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού, ο οποίος απεβίωσε στις 28 Δεκεμβρίου 2022 σε ηλικία 78 ετών. Καταλείπει τη σύζυγο του Στέλλα, την κόρη του Μαρία με τον σύζυγό της, τον γιό του Christian με τη σύζυγό του, και τα εγγόνια του Γαβριήλ Χ, Γαβριήλ Β, Αλέξανδρο, Άννα, Στυλιανό και Conor.

Ο Γαβριήλ, γνωστός στην παροικία μας ως Λάκης, έφτασε στην Αγγλία το 1963. Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Imperial, όπου εξασφάλισε υποτροφία για να ολοκληρώσει το PhD του στο Πανεπιστήμιο Cranfield. Ακολούθως, επέστρεψε στο Imperial όπου εργάστηκε στην τεχνολογία laser. Αφού εξασφάλισε διδακτορικό, διέπρεψε στην ακαδημαϊκή του καριέρα. Στη συνέχεια ακολούθησε το πάθος του στον τομέα των ακινήτων και της ανάπτυξης γης.

Ο Γαβριήλ, ξεχώριζε για την ευγένεια, τη γενναιοδωρία, την καλοσύνη του, αλλά και για την αίσθηση του χιούμορ του. Θα μας λείψει πολύ.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023, στις 10πμ από τον καθεδρικό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Wood Green, Trinity Rd, London N22 8LB. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο New Southgate, Brunswick Park Rd, London N11 1JJ και θα ακολουθήσει η παρηγοριά στο εστιατόριο ‘The Clissold Arms’, 105 Fortis Green, Muswell Hill, London N2 9HR. Για όσους επιθυμούν, αντί λουλουδιών μπορούν να κάνουν εισφορές για το The British Heart Foundation στη διάρκεια της κηδείας.

Parikiaki extend their condolences to the family