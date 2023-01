We sadly announce that UK Cypriot Eleni Apostolidou from Labithos passed away on 26th December 2022 at the age of 105.

She leaves behind her children Dino and Leda.Five Grandchildren six Great Grandchildren and two siblings Irìni and Frixo.

The funeral will take place Wednesday 11th January 2023 at 12.30pm at the Panaýia Greek Orthodox Church in Wood Green.

The burial will follow at New Southgate,Cemetery

Brunswick Park Road New Southgate N11 1EZ,

Ελένη Αποστολίδου

(από την Λάπηθο)

1/2/1918 – 26/12/2022

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και αδελφής, Ελένης Αποστολίδου, η οποία απεβίωσε στις 26 Δεκεμβρίου 2022 σε ηλικία 105 ετών.

Αφήνει τα παιδιά της Ντίνο και Λήδα, πέντε εγγόνια,

έξι δισέγγονα, τα αδέλφια της Ειρήνη και Φρίξο, καθώς και

πολλούς συγγενείς και φίλους.

Η Ελένη είχε μετακομίσει στο Λονδίνο από την Κύπρο το 1974, λίγο μετά την τουρκική εισβολή. Θα μας λείψει η αγάπη που έτρεφε για τα παιδιά της, τα εγγόνια και τα δισέγγονά της, η βαθιά της πίστη στον χριστιανισμό, καθώς και οι συνεχείς προσπάθειες της για διατήρηση της κυπριακής μας παράδοσης και κουλτούρας.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Τετάρτη 11.01.2023 στις 12:30

το μεσημέρι από τον Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Wood Green, Trinity Road, London N22 8LB και

θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο του New Southgate,

Brunswick Park Road New Southgate N11 1EZ, όπου θα δοθεί και η παρηγοριά.

Parikiaki extends their condolences to the family