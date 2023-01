Death Announcement

Despina Paraskeva

(from Livadia, Cyprus)

05.01.1932-16.01.23

It is with great sadness that we announce the death of our beloved mother

Despina Paraskeva. Following a spell of illness and a few weeks in hospital, she returned home and passed away peacefully in her sleep. Despina was a devoted and dedicated wife, mother and grandmother throughout her life. Coming from Cyprus in the 50s with her husband Nicos, they settled in Haringey where she was a much loved and respected member of the Greek community. Despina regularly attended church at St John the Baptist Whightman Rd which was a big part of her life and gave her much comfort. She leaves behind her children Antonios, Androulla, Chryso, and Maria and her grandchildren Nick, Anna, Nikki and Amelia.

The funeral will take place at 12pm on 9th February at St John the Baptist church Haringey.

Αγγελία Θανάτου

Δέσποινα Παρασκευά

(Από τα Λιβάδια, Κύπρος)

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας Δέσποινας Παρασκευά. Μετά από μία περίοδο ασθένειας και αρκετές εβδομάδες στο νοσοκομείο, η Δέσποινα επέστρεψε σπίτι της όπου απεβίωσε ειρηνικά στον ύπνο της. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της, η Δέσποινα ήταν μία αφοσιωμένη σύζυγος, μητέρα και γιαγιά. Μετανάστευσε από την Κύπρο τη δεκαετία του 50 με τον σύζυγο της Νίκο, και εγκαταστάθηκαν στο Haringey όπου έγινε πολύ αγαπητό και σεβαστό μέλος της ελληνικής κοινότητας. Η Δέσποινα πήγαινε τακτικά στον Ιερό Ναό Άγιου Ιωάννη του Βαπτιστή, Whightman Rd καθώς η εκκλησία ήταν μεγάλο κομμάτι της ζωής της και της έδινε μεγάλη παρηγοριά.

Αφήνει τα παιδιά της Αντώνιο, Ανδρούλλα, Χρύσο και Μαρία και τα εγγόνια της Νικ, Άννα, Νίκη και Αμελία. Η κηδεία θα τελεστεί στις 12 μ.μ. στις 9 Φεβρουαρίου στον Ιερό Ναό Άγιου Ιωάννη του Βαπτιστή, Haringey.

Parikiaki extends their condolences to the family