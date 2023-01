† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Demetrios Demosthenous

(from Nicosia, Cyprus)

20/1/1940 – 3/1/2023

We are deeply saddened to announce the death of our beloved Demetrios Demosthenous who passed away on Tuesday 3rd January, aged 82. Demetrios was loving husband of Thekla, devoted dad of his children Irene and Panikos, son-in-law Peter, daughter-in-law Andri, proud Pappou of four grandchildren: Alex, Katerina, Demitri and Georgi, caring Uncle ‘Jim’ and good friend to many.

Demetrios moved to London in 1958. He married Thekla Charalambous from Gourri, Cyprus in 1972. They lived happily together in London. Demetrios worked hard to become a banker. He was Manager of the National Bank of Greece, Bayswater for many years.

The funeral will take place on Wednesday 25th January 2023 at St Demetrius Church, Edmonton, Logan Road, N9 0LP at 12pm followed by the burial at Edmonton Cemetery, Church Street, N9 9HP. The wake will be at 30 Crown Lane, Southgate, N14 5ES. If anyone wishes, flowers can be delivered to Demetriou and English (131-133 Myddleton Road, N22 8NG) by 9am Wednesday 25th January. There will also be a donation box for St Demetrius Church.



† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Δημήτριος Δημοσθένους

(από τη Λευκωσία, Κύπρος)

Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας Δημήτριου Δημοσθένους o οποίos απεβίωσε την Τρίτη 3 Ιανουαρίου, σε ηλικία 82 ετών. Ήταν σύζυγος της Θέκλας, αφοσιωμένος πατέρας των δύο παιδιών του, Ειρήνης & Πανίκου, του γαμπρού του Παναγιώτη, της νύφης του Άντρης, περήφανος παππούς των τεσσάρων εγγονιών του Αλέξ, Κατερίνας, Δημήτρη & Γεώργιου, αγαπημένος θείος και καλός φίλος για πολλούς.

Ο Δημήτριος μετακόμισε στη Βρετανία το 1958. Παντρεύτηκε την Θέκλα Χαραλάμπους από το Γούρρι της Κύπρου το 1972. Έζησαν ευτυχισμένοι μαζί στο Λονδίνο. Εργάστηκε σκληρά ως τραπεζίτης και διετέλεσε πολλά χρόνια Διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στο Bayswater.

Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023 από την εκκλησία του Αγίου

Δημητρίου, Edmonton, Logan Road, N9 0LP στις 12μμ. Θα ακολουθήσει η ταφή στο

κοιμητήριο του Edmonton, Church Street, N9 9HP και η παρηγοριά στο 30 Crown Lane, Southgate, N14 5ES. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να στείλουν λουλούδια στο γραφείο τελετών Demetriou and English (131-133 Myddleton Road, N22 8NG) έως τις 9πμ της Τετάρτης, 25 Ιανουαρίου, ενώ, όσοι επιθυμούν μπορούν να κάνουν εισφορές εις μνήμη του, για την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου.

Parikiaki extend their condolences to the family