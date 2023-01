DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Christalla Nicolaou

(From Alaminos, Larnaca, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved Christalla Nicolaou on the 2nd December 2022, at North London Hospice with her beloved family around her.

Christalla leaves behind her devoted husband Evripides Nicolaou, two sons Lefkios, Doros and daughter Niki and their partners, Jenny, Yiota and Nick, 9 grandchildren, Elizabeth, Christianna, Demitri, Valentino, Haroulla, Christalla, Antonia, Evangelina, and Gabriella and 4 great grandchildren. Christalla also leaves behind her devoted sister Panayiota and one brother in Cyprus, Mixali and many other devoted family and friends. Christalla Nicolaou was a beautiful soul Enjoyed having her family around her and was always known to be a caring and loving person.

The funeral will be held at St Demetrios Greek Church, corner of Logan Rd &, Town Rd, London N9 OLP, at 12pm, on Tuesday 10th January 2022, followed by burial at Edmonton Cemetery, Church St, London N9 9HP. The wake will be held at St Demetrios Greek church. The family kindly request no flowers but would welcome a collection for the North London Hospice who took such great care of her in her final days.

ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Χρυστάλλα Νικολάου

(από Αλαμινός, Λάρνακας, Κύπρος)

Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας Χρυστάλλας Νικολάου στις 2 Δεκεμβρίου 2022, στο North London Hospice, έχοντας την οικογένεια της κοντά.

Η Χρυστάλλα αφήνει τον πολυαγαπημένο της σύζυγο Ευριπίδη Νικολάου, δυο γιους Λεύκιο και Λώρο, κόρη Νίκη και τους συντρόφους τους, Τζένη, Γιώτα και Νίκο,

9 εγγόνια, Ελισάβετ, Χριστιάννα, Δημήτρη, Βαλεντίνο, Χαρούλα, Χρυστάλλα, Αντωνία, Ευαγγελία και Γαβριέλλα, και τέσσερα δισέγγονα. Η Χρυστάλλα αφήνει επίσης την αδερφή της Παναγιώτα και τον αδερφό της στην Κύπρο, τον Μιχάλη, συγγενείς και φίλους.

Η Χρυστάλλα Νικολάου είχε μια όμορφη ψυχή. Απολάμβανε να είναι κοντά στην οικογένεια της και ήταν ιδιαίτερα γνωστή για την στοργικότητα της

Η κηδεία της θα τελεσθεί την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2022, από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Comer of Logan Rd &, Town Rd, London N9 OLP, στις 12 το μεσημέρι και θα ακολουθήσει η ταφή στο Edmonton Cemetery, Church St, London N9 9HR Η παρηγοριά θα δοθεί στην εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Αντί για λουλούδια, η οικογένεια επιθυμεί εισφορές, οι οποίες θα δοθούν στο North London Hospice, το οποίο φρόντισε την πολυαγαπημένη μας Χρυστάλλα τις τελευταίες της μέρες.

Parikiaki extends their condolences to the family