† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Andreas Panayiotou

(from Ormidia, Cyprus)

It is with great sadness that we announce the death of our beloved husband, father, grandfather and great-grandfather, Andreas Panayiotou who passed away with his family by his side on Friday 16th December 2022, at the age of 82.

Andreas, affectionally known as ‘Chefi’, was loved and respected by all who knew him and who worked with him

in the restaurant industry. He was always smartly dressed, regardless of the occasion, he loved preparing amazing meals for his family and spending time with his grandchildren. We will miss his cheeky banter and playful character. He leaves behind his wife Eleni, sons Panny and Theo, daughter Maria, daughters-in-law Dina and Liz, grandchildren Elina & Videsh, Andy, Angelina and Leo, great-grandson André and many relatives and friends.

The funeral will be held on Wednesday 11th Jan 2023

at 10am at St. Mary’s Greek Orthodox Church, Trinity Rd, Wood Green, London N22 8LB. The burial will take place at Edmonton Cemetery, Church Street, London N9 9HP, followed by a wake at St. Barnabas Greek Orthodox Church Hall, Finsbury Road, Wood Green, London N22 8PA.

We ask that, instead of flowers, donations be made to the children’s charity, ‘Great Ormond Street Hospital’.

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Ανδρέας Παναγιώτου

(από την Ορμήδεια, Κύπρος)

Είναι με μεγάλη θλίψη που ανακοινώνουμε το θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και

προπάππου, ο οποίος απεβίωσε περιστοιχισμένος από την οικογένειά του, την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022,

σε ηλικία 82 ετών.

Ο Ανδρέας, ο οποίος ήταν γνωστός και ως ‘Σιέφης’, έχαιρε εκτίμησης και αγάπης από όλους όσοι τον γνώρισαν. Ξεχώριζε

πάντοτε για το επίσημο ντύσιμό του, εντυπωσίαζε για τα υπέροχα φαγητά που ετοίμαζε για τους φίλους και την οικογένεια του, ενώ φρόντιζε να περνά αρκετό χρόνο με τα εγγόνια του. Θα μας λείψει το αστείρευτο του χιούμορ, τα πειράγματά του και ο καλός του χαρακτήρας.

Καταλείπει τη σύζυγο του Ελένη, του γιούς του Panny και Theo, την κόρη του Μαρία, τις νύφες του Ντίνα και Liz, τα εγγόνια του Ελίνα, Videsh, Άντι, Αγγελίνα και Leo, τον δισέγγονο του André, συγγενείς και φίλους.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023 στις 10πμ από τον Καθεδρικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Trinity Road, Wood Green, London N22 8LB και η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο του Edmonton, Church Street, London N9 9HP. Θα ακολουθήσει η παρηγοριά στην αίθουσα δεξιώσεων του Ιερού Ναού Αποστόλου Βαρνάβα, Finsbury Road, Wood Green, London N22 8PA.

Αντί λουλουδιών, θα γίνονται εισφορές κατά τη διάρκεια της κηδείας, για τον φιλανθρωπικό οργανισμό για τα παιδιά, ‘Great Ormond Street Hospital’.

Parikiaki extends their condolences to the family