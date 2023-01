† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

Alexandra Antoniou

02.11.1933 – 10.01.2023

(from Pyla, Cyprus)

We are deeply saddened to announce the death of our beloved Alexandra Antoniou who passed away on 10th of January 2023, aged 89.

Alexandra leaves behind her daughter Maroulla, her two sons Andonakis and Nicholas, son in law Kyriacos, 5 Grandchildren and 8 Greatgrandchildren.

The service will be held on Tuesday 24 January 2023 at 3pm at the Greek Orthodox Church of St. John The Baptist, Wightman Rd, London N8 0LY and she will be buried on Saturday 4 February 2023,

2pm, at St. Mary’s church in Pyla, Cyprus. Instead of flowers there will be a donation box for British Heart Foundation. The wake will take place at the Church Hall.

For information ring: 07757528875 or 07967666156

† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Αλεξάνδρα Αντωνίου

(από την Πύλα, Κύπρος)

Είναι με βαθύτατη θλίψη που ανακοινώνουμε το θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς Αλεξάνδρας Αντωνίου, η οποία απεβίωσε στις 10 Ιανουαρίου σε ηλικία 89 ετών.

Καταλείπει τα παιδιά της Μαρούλλα, Αντωνάκη και Νικόλα, τον γαμπρό της Κυριάκο, 5 εγγόνια και 8 δισέγγονα.

Η νεκρώσιμος Ακολουθία θα ψαλεί στο Λονδίνο την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023, στις 3μμ, από τον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY, όπου θα δοθεί και η παρηγοριά. Αντί λουλουδιών, θα γίνονται εισφορές για το British Heart Foundation. Η κηδεία της θα ολοκληρωθεί στην Κύπρο από τον ιερό ναό Παναγίας Ασπροβουνιώτισσας στη γενέτειρα της, Πύλα, όπου θα γίνει και η ταφή, το Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2023, στις 2μμ.

Για περισσότερες πληροφορίες: 07757528875 or 07967666156

