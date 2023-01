† DEATH ANNOUNCEMENT – FUNERAL

George Constantinides

(From Athens, Greece)

It is with great sadness that we announce the death of our beloved father, husband, grandfather and great grandfather, George

Constantinides who died on the 1st of January 2023 at the age of 88.

He leaves behind his wife Anna, his children Des, Maria and George, his grandchildren George, Helen, Anna and Katerina, his great grandsons Jaiden and Kyan, his grandchildren in law Mary and Ed.

The funeral will take place on Friday, 27th January 2023 at 12 noon at St John The Baptist Church, Wightman Road, N8 0LY. The burial will take place at 2pm at New Southgate Cemetery, Brunswick Park Rd, London N11 1EZ followed by the wake at the church hall of St John The Baptist Church, Wightman Road, N8 0LY.



† ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ – ΚΗΔΕΙΑ

Γιώργος Κωνσταντινίδης

(από την Αθήνα, Ελλάδα)

Είναι με μεγάλη θλίψη που ανακοινώνουμε το θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και προπαππού, Γιώργου Κωνσταντινίδη, ο οποίος απεβίωσε την 1η Ιανουαρίου 2023, σε ηλικία 88 ετών.

Καταλείπει τη σύζυγο του Άννα, τα παιδιά του Γιώργο, Des & Maria, τα εγγόνια του Γιώργο, Ελένη, Άννα και Κατερίνα, τα δισέγγονά του Jaiden και Kyan, καθώς και τα εξ αγχιστείας εγγόνια του Mary & Ed.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023, στις 12 το μεσημέρι από τον ιερό ναό Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, Wightman Road, London N8 0LY και η ταφή θα γίνει στις 2μμ στο κοιμητήριο του New Southgate, Brunswick Park Rd, London N11 1EZ. Η παρηγοριά θα δοθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Αγίου Ιωάννη.