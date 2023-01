Demetris Panayis Chrysostomou,

DOB: 01/06/1951

Passed away on: 13/01/2023 Aged 71

It is with great sadness that we announce the death of our beloved farther Demetris Panayis Chrysostomou (του Τζιαουσι), who sadly passed away on Friday 13th January, at the age of 71. Demetris moved from Koma Tou Yialou, Cyprus, to London in 1968, where he met his wife Marina and remained devoted and dedicated to her and their 3 children in their marriage of 45 years.

Demetris was a very hard working and dedicated father who devoted his life to his family, he was

extremely proud of his sons Panayis, Andreas and Elias; and his five grandchildren, Andreas, Demetris, Zain, Constantina and Athena. Demetris also leaves behind his three brothers and three sisters.

Demetris has left his family with incredible memories and will be missed dearly by each and every one of them – he will never be forgotten as he rests in peace.

The funeral will take place on the 8th February at the 12 Apostles Church, Brookmans Park at 12.00pm. The burial will follow at New Southgate cemetery, 2.00pm. Flowers are welcome, there will also be a donation box at the Church and Cemetery with all proceeds going to The Isabel Hospice.

Δημήτρης Παναγή Χρυσοστόμου του Τζιαούσι από την Κώμα Του Γιαλού

01/06/1951-13/01/2023

Με μεγάλη λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα Δημήτρη Παναγή Χρυσοστόμου (του Τζιαούσι), ο οποίος απεβίωσε την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου σε ηλικία 71 χρονών.

Ο Δημήτρης μετακόμισε από την Κώμα Του Γιαλού της Κύπρου στο Λονδίνο το 1968, όπου γνώρισε τη σύζυγο του Μαρίνα και παρέμεινε αφοσιωμένος σε αυτή και τα τρία τους παιδιά κατά τη διάρκεια του 45ετούς γάμου τους.

Ο Δημήτρης ήταν εργατικός και αφοσιωμένος πατέρας ο οποίος αφιέρωσε ολόκληρή του τη ζωή στην οικογένεια του. Ήταν εξαιρετικά περήφανος για τους γιους του Παναγής, Αντρέας και Ηλίας, τα πέντε του εγγόνια, Αντρέας, Δημήτρης, Ζέϊν, Κωνσταντίνα και Αθηνά. Ο Δημήτρης αφήνει επίσης τρεις αδερφούς και τρεις αδερφές.

Ο Δημήτρης άφησε στην οικογένεια του απίστευτες αναμνήσεις και θα λείψει πολύ σε όλους – δεν θα ξεχαστεί ποτέ καθώς αναπαύεται εν ειρήνη.

Η κηδεία του θα τελεστεί στις 8 Φεβρουαρίου, στις 12 μ.μ. από την Ελληνορθόδοξη εκκλησία 12 Αποστόλων, Brookmans Park και η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο New Southgate, στις 2 μ.μ. Τα λουλούδια είναι ευπρόσδεκτα. Θα υπάρχει κουτί εισφορών στην εκκλησία και το κοιμητήριο με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στο Isabel Hospice.

