Farewell to Nurettin Seferoglu (En/Gr/Tr)

AKEL in Britain mourns the death of Turkish Cypriot veteran AKEL comrade Nurettin Seferoglou at the age of 89.

Com. Nurettin was a fighter for the common struggle of Greek Cypriots and Turkish Cypriots for social justice and unity of the Cypriot people. During the difficult times of the 50’s and 60’s he had become a target of TMT chauvinists for his activity in the left wing along with Dervis Ali Kavazoglou. In 1958 he was prosecuted by TMT and forced to emigrate to London. In 1965, after the assassination of Kavazoglou, he returned to Cyprus to work for a time in the Turkish Office of AKEL and P.E.O. He then returned to London.

Throughout his life he was a fellow supporter of AKEL, both in Cyprus and in London.

As AKEL in Britain we convey our condolences to the family, friends and comrades of comrade Nurettin.

Farewell “Hodja”

Αποχαιρετούμε τον Νουρεττίν Σεφέρογλου

Θλίψη εκφράζει το ΑΚΕΛ Βρετανίας για το θάνατο του Τουρκοκύπριου βετεράνου του ΑΚΕΛ, συντρόφου Νουρεττίν Σεφέρογλου στα 89 του χρόνια.

Ο συν. Νουρεττίν αποτέλεσε ένα αγωνιστή για τον κοινό αγώνα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκύπριων για κοινωνική δικαιοσύνη και ενότητα του κυπριακού λαού. Μέσα στις δύσκολες εποχές της δεκαετίας του 50 και 60 είχε γίνει στόχος των σωβινιστών της ΤΜΤ για τη δράση του στο χώρο της Αριστεράς μαζί με τον Ντερβίς Αλί Καβάζογλου. To 1958 κυνηγημένος από την ΤΜΤ αναγκάζεται να μεταναστεύσει στο Λονδίνο. Το 1965 μετά τη δολοφονία του Καβάζογλου επιστρέφει στην Κύπρο για να εργαστεί για ένα διάστημα στο Τουρκικό Γραφείο του ΑΚΕΛ και της ΠΕΟ. Στην συνέχεια επιστρέφει στο Λονδίνο.

Σε όλη την πορεία της ζωής του υπήρξε συνοδοιπόρος του ΑΚΕΛ, τόσο στην Κύπρο όσο και στο Λονδίνο.

Ως ΑΚΕΛ Βρετανίας μεταφέρουμε τα συλλυπητήρια μας στην οικογένεια, τους φίλους και συντρόφους του σύντροφου Νουρεττίν.

Καλό ταξίδι «Χότζια»

Yoldaşımız Nurettin Seferoğlu’ya veda ediyoruz

AKEL Britanya Örgütü yoldaşımız Nurettin Seferoğlu’nun 89 yaşında yaşama gözlerini kapamasından duyduğu üzüntüyü dile getirmektedir.

Yoldaş Nurettin Kıbrıs halkının birliği ve sosyal adalet için Kıbrıslırumların ve Kıbrıslıtürklerin ortak mücadelesinin bir neferiydi. 1950’li ve 1960’lı yılların çetin dönemlerinde Derviş Ali Kavazoğlu ile birlikte sürdürdüğü Sol faaliyetleri nedeniyle TMT’ci şovenistlerinin hedefi oldu. 1958’de TMT’nin ölüm tehditleri nedeniyle çok sevdiği yurdunu terk ederek, Londra’ya göç etmek zorunda kaldı. 1965 yılında Kavazoğlu’nun öldürülmesinden bir süre sonra AKEL ve PEO’nun Türk Bürosu’nda çalışmak üzere Kıbrıs’a döndü. Daha sonra tekrar Londra’ya döndü.

Hayatı boyunca hem Kıbrıs’ta hem de Londra’da AKEL saflarında yer alan bir yoldaşımız oldu.

AKEL Britanya Örgütü olarak, Nurettin yoldaşımızın ailesine, yakınlarına ve yoldaşlarına başsağlığı diliyoruz.

Güle güle “Hoca”!