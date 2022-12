Panayiotis Louca (Boulouthkia)

(From Lefkoniko, Cyprus)

30/8/1934 – 30/11/2022

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved Panayiotis Louca on Wednesday, 30th November 2022. Panayiotis leaves behind wife Fedra (married 67 years), 4 children: Androulla, Loucas, Stamatis and Argyroulla, 7 grandchildren: Christakis, Fedra, Fay, Christopher, Natasa, Thea and Styliana, 8 great grandchildren, many relatives and friends. Panayiotis was a loving husband. A devoted father and grandfather. He was a man of Great honour and respect and will be dearly missed. The funeral will take place on Wednesday,

21st December 2022, at St Marys, Trinity Rd, Wood Green N22 8LB, 12.30pm, and the burial at New Southgate cemetery, Brunswick Park Rd, London N11 1JJ at 2.00pm. The wake will take place at St Barnabas church hall. At the church will be a donation box for Parkinson’s UK. For further information please contact Demetriou & English at 020 8889 9888

Παναγιώτης Λουκά (Πουλλούθκια)

(από το Λευκόνοικο, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας Παναγιώτη Λουκά την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022. Ο Παναγιώτης αφήνει τη σύζυγο του Φαίδρα (παντρεμένοι για 67 χρόνια), 4 παιδιά: Ανδρούλλα, Λουκά, Σταμάτη και Αργυρούλα, 7 εγγόνια: Χριστάκη, Φαίδρα, Φαίη, Χριστόφορο, Νατάσα, Θέα και Στυλιάνα, 8 δισέγγονα, συγγενείς και φίλους.

Ο Παναγιώτης ήταν ένας τρυφερός σύζυγος. Ένας αφοσιωμένος πατέρας και παππούς. Ήταν άνθρωπος με μεγάλη τιμή και σεβασμό και θα λείψει σε όλους μας πάρα πολύ.

Η κηδεία του θα τελεσθεί την Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2022, από την εκκλησία της Παναγίας, Trinity Rd, Wood Green N22 8LB,στις 12.30 μ.μ. και η ταφή στο κοιμητήριο του New

Southgate, Brunswick Park Rd, London N11 1JJ, στις 14:00. Η παρηγοριά θα δοθεί στην αίθουσα της εκκλησίας του Αγίου Βαρνάβα. Στην εκκλησία θα υπάρχει κουτί εισφορών με όλα τα έσοδα να διατίθενται για το Parkinson’s UK. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείσετε με το Γραφείο Τελετών

Demetriou & English στο τηλέφωνο: 020 8889 9888

