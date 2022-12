Panayiotis Hajialexandrou

(From Droushia, Paphos)

11/02/1931-22/11/2022

It is with great sadness that we announce that our kind and loving husband, father and pappou Panayiotis Hajialexandrou passed away on the 22nd of November 2022, at the age of 91. He leaves behind his wife Eleni, son Angelo, daughter Christina, Daughter-in-law Elena, Son-in-law Matthew and grandchildren Eve, Alexia, Elenios, Eleni and Penny, as well as his two Great-Grandsons. He was born in Droushia, Paphos and moved to London where he met his wife Eleni and started his family. We remember him for his soft heart and his cheeky wink. Everybody was a friend to him, and he would help anyone in need. The funeral will take place on Friday 9th December 2022, at 12.30pm, at St Barnabas Church, Finsbury Road, London N22 8PA. The burial will follow at Old Southgate Cemetery, 175 Waterfall Road, N14 7JZ. The wake will be held at the cemetery, with a private celebration of his life to be held for immediate family. Should you wish to make a donation, a box will be available, and all proceeds will go to The Alzheimer’s Society.

Παναγιώτης Χατζηαλεξάνδρου

(από την Δρούσια, Πάφος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού Παναγιώτη Χατζηαλεξάνδρου, ο οποίος απεβίωσε στις 22 Νοεμβρίου 2022, σε ηλικία 91 ετών. Αφήνει τη σύζυγό του Ελένη, τον γιο του Άγγελο, την κόρη του Χριστίνα, τη νύφη του Έλενα, τον γαμπρό του Ματθαίο, τα εγγόνια του Ήβη, Αλεξία, Ελένιο, Ελένη και Πέννυ, καθώς και δύο δισέγγονα. Ο Παναγιώτης γεννήθηκε στη Δρούσια της Πάφου και μετανάστευσε στο Λονδίνο όπου και γνώρισε την αγαπημένη του Ελένη.

Τον θυμόμαστε για την καλοσύνη, τη στοργικότητα και τα πειράγματά του.

Είχε πολλούς φίλους και πάντοτε βοηθούσε όσους είχαν ανάγκη.

Η κηδεία του θα τελεσθεί την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022, στις 12.30 μ.μ., από τον Ιερό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα, Finsbury Road, London N22 8PA. Θα ακολουθήσει η ταφή στο Old Southgate Cemetery, 175 Waterfall Road,N14 7JZ. Η παρηγοριά θα δοθεί στο κοιμητήριο, σε μια μικρή μάζωξη για την οικογένεια του. Για όσους επιθυμούν, θα υπάρχει διαθέσιμο κουτί εισφορών με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στο The Alzheimer’s Society.

