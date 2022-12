Panayiotis Antoniou

(From Koma Tou Yialou, Cyprus)



28/9/1945 – 25/11/2022

It is with great sadness that we announce the death of our beloved father, father-in-law, grandfather, brother, and uncle Panayiotis Antoniou (known as Tony) who passed away on the 25th of November 2022. He leaves behind his two sons Andreas and Dimitri, daughter Maria, daughter-in-law Lisa, three grandsons, his siblings, and many relatives and close friends. The funeral will take place on Thursday 22nd December, at St Panteleimon Church, Kenton Road, Harrow HA3 9QN, at 12pm. The burial will take place at Pinner New Cemetery, Pinner Road, Pinner HA5 5RH, at 1.30pm. The wake will take place immediately after at St Panteleimon Church Hall. Flowers to be sent to Demetriou & English funeral directors, 131-133 Myddleton Road, Wood Green, London N22 8NG by no later than the 21st of December 2022.

Παναγιώτης Αντωνίου

(Από την Κώμα του Γιαλού, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, πεθερού, παππού, αδελφού και θείου Παναγιώτη Αντωνίου (γνωστού και ως Τόνι) ο οποίος απεβίωσε στις 25 Νοεμβρίου 2022. Αφήνει τρία παιδιά, τον Ανδρέα, τον Δημήτρη και την Μαρία, τη νύφη του Λίζα, τρία εγγόνια, αδέρφια, συγγενείς και φίλους.

Η κηδεία του θα τελεσθεί την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022, από την εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, Kenton Road, Harrow HA3 9QN, στις 12 μ.μ. Η ταφή θα γίνει στο Pinner New Cemetery, Pinner Road, Pinner HA5 5RH, στις 13.30. Η παρηγοριά θα δοθεί αμέσως μετά στην αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονα. Τα λουλούδια μπορούν να σταλθούν στο γραφείο κηδειών Demetriou & English, 131-133 Myddleton Road, Wood Green, London N22 8NG, το αργότερο μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2022.

Parikiaki extends their condolences to the family