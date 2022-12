Loucritia (Loulla) Kyriacou

(From Engomi, Ammochostos)

23/10/1943 – 1/12/ 2022It is with great sadness that we announce the passing of our beloved mother, grandmother, and great grandmother, Loulla Kyriacou on 1 December 2022, at the age of 79. Loulla leaves behind her children Anna, Helen and Andro, her son-in-law’s, John and Chris. Her grandchildren, Dino, Andreas, Kyriacos,Vasos, Christina, Constandino, Sophia and Joanna, great grandchild Anastasia. The funeral will take place on Wednesday 21 December 2022, at 9am, at St Demetrios Church, Edmonton, N9 0LP. The burial will follow at New Southgate Cemetery, N11 1JJ. If you wish to make a contribution, in place of flowers, a charity box will be available at the church for any donations.

Λουκρητία (Λούλλα) Κυριακού

(από την Έγκωμη Αμμοχώστου, Κύπρος)

Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς και προγιαγιάς, Λούλλας Κυριακού, την 1η Δεκεμβρίου 2022, σε ηλικία 79 ετών. Η Λούλλα αφήνει τα παιδιά της Άννα, Ελένη και Άνδρο, τους γαμπρούς της Γιάννη και Χριστάκη, τα εγγόνια της Ντίνο, Ανδρέα, Κυριάκο, Βάσο, Χριστίνα, Κωσταντίνος, Σοφία και Τζοάνα και το δισέγγονο της Αναστασία.

Η κηδεία της θα τελεσθεί την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022, στις 9 π.μ., από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, Edmonton, N9 0LP, και η ταφή στο New Southgate Cemetery, N11 1JJ. Αντί για λουλούδια, για όσους επιθυμούν, θα υπάρχει διαθέσιμο κουτί εισφορών.

Parikiaki extends their condolences to the family